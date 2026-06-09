Um cachorro da raça Shih Tzu ficou ferido após ser atropelado por um carro na tarde do último domingo, 8, no bairro São Joaquim, em Franca. O motorista envolvido no acidente deixou o local sem prestar socorro ao animal.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o cão caminhava pela calçada da rua Domingos Sana e, ao seguir em direção à via, foi atingido por um veículo que passava pelo local. Com o impacto, o animal foi arremessado e rolou por vários metros.
De acordo com o tutor, o cachorro, de 4 anos, havia acabado de sair de casa para passear quando ocorreu o acidente. Ele foi socorrido desacordado e encaminhado para uma clínica veterinária, onde permanece internado sob observação.
Segundo informações repassadas pelo proprietário, o animal sofreu complicações pulmonares em decorrência do atropelamento, mas não teve fraturas constatadas.
Um boletim de ocorrência foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que poderá utilizar as imagens das câmeras de monitoramento para tentar identificar o motorista responsável.
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