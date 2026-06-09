10 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
INTERNADO

Cachorro é atropelado e motorista foge sem dar socorro em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Momento em que o cãozinho foi atingido por um motorista que fugiu sem prestar ajuda
Momento em que o cãozinho foi atingido por um motorista que fugiu sem prestar ajuda

Um cachorro da raça Shih Tzu ficou ferido após ser atropelado por um carro na tarde do último domingo, 8, no bairro São Joaquim, em Franca. O motorista envolvido no acidente deixou o local sem prestar socorro ao animal.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o cão caminhava pela calçada da rua Domingos Sana e, ao seguir em direção à via, foi atingido por um veículo que passava pelo local. Com o impacto, o animal foi arremessado e rolou por vários metros.

De acordo com o tutor, o cachorro, de 4 anos, havia acabado de sair de casa para passear quando ocorreu o acidente. Ele foi socorrido desacordado e encaminhado para uma clínica veterinária, onde permanece internado sob observação.

Segundo informações repassadas pelo proprietário, o animal sofreu complicações pulmonares em decorrência do atropelamento, mas não teve fraturas constatadas.

Um boletim de ocorrência foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que poderá utilizar as imagens das câmeras de monitoramento para tentar identificar o motorista responsável.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Portal GCN (@gcnnet)

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários