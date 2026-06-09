Ednei Silva de Araújo, de 54 anos, conhecido como “Nei Baiano”, segue internado em estado delicado na Santa Casa de Franca após ter sido brutalmente esfaqueado na noite de domingo, 7, em uma área de mata na avenida Otto Paiva, no Jardim Portinari. De acordo com atualização divulgada nesta terça-feira, 9, a vítima precisou passar por cirurgia e permanece sob sedação, enquanto o autor do crime ainda não foi identificado.
O homem, que vive em situação de vulnerabilidade, foi encontrado caído sobre um sofá dentro de um terreno onde havia um barraco improvisado, em frente ao Ecoponto da Prefeitura.
Quando as equipes de resgate chegaram, ele apresentava múltiplos ferimentos provocados por arma branca, com perfurações no tórax, pescoço, queixo, abdômen, mão e perna. O quadro era grave, com dificuldades respiratórias e desorientação.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência, mas encontrou dificuldades para obter informações. Pessoas que frequentam a área afirmaram não ter presenciado o ataque e disseram desconhecer quem seria o responsável.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pelas autoridades. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.
A região onde a vítima foi encontrada é uma área de mata com estruturas improvisadas, frequentemente ocupadas por pessoas em situação de vulnerabilidade social.
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