Ednei Silva de Araújo, de 54 anos, conhecido como “Nei Baiano”, segue internado em estado delicado na Santa Casa de Franca após ter sido brutalmente esfaqueado na noite de domingo, 7, em uma área de mata na avenida Otto Paiva, no Jardim Portinari. De acordo com atualização divulgada nesta terça-feira, 9, a vítima precisou passar por cirurgia e permanece sob sedação, enquanto o autor do crime ainda não foi identificado.

O homem, que vive em situação de vulnerabilidade, foi encontrado caído sobre um sofá dentro de um terreno onde havia um barraco improvisado, em frente ao Ecoponto da Prefeitura.

Quando as equipes de resgate chegaram, ele apresentava múltiplos ferimentos provocados por arma branca, com perfurações no tórax, pescoço, queixo, abdômen, mão e perna. O quadro era grave, com dificuldades respiratórias e desorientação.