Veja o obituário desta terça-feira, 9, em Franca:

Nome: Dilourice Aparecida Ferreira Silva

Idade: 88 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Aparecida Fortunato

Idade: 76 anos

Local do velório: São Vicente, sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h