A Câmara Municipal de Franca vota, na sessão ordinária desta terça-feira, 9, dois projetos de lei que autorizam o repasse de R$ 627.370,57 a entidades assistenciais do município. Os recursos serão destinados a instituições que atuam no atendimento de idosos e no acolhimento de pacientes em tratamento oncológico.

O primeiro projeto, encaminhado pela Prefeitura, prevê a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 327.370,57 no orçamento de 2026. O valor será destinado ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa para financiamento de ações desenvolvidas por entidades sem fins lucrativos voltadas à assistência, acolhimento e promoção da qualidade de vida da população idosa.

Os recursos serão distribuídos entre sete instituições. A Fundação Espírita Judas Iscariotes receberá R$ 96.904,23, seguida pela Casa São Camilo de Lellis, com R$ 87.488,63. O Templo Espírita Vicente de Paulo – CCI Paula Avelina será contemplado com R$ 54.785,90, enquanto o Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo receberá R$ 43.610,14.