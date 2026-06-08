O pentacampeonato do Franca Basquete no NBB (Novo Basquete Brasil) segue repercutindo fora das quadras. Desta vez, o humorista e presidente do Mogi Basquete, Victor Sarro, movimentou as redes sociais ao publicar mensagens que foram interpretadas por torcedores como provocações ao clube francano e possíveis referências aos ídolos Georginho e Lucas Dias.
Nos últimos dias, Sarro tem utilizado suas redes sociais para destacar o planejamento do Mogi Basquete para a próxima temporada. As publicações sugerem um projeto de investimento para reforçar a equipe e acabaram gerando reação entre os torcedores francanos, que passaram a manifestar apoio à permanência da dupla campeã.
Na segunda-feira, 8, uma das postagens chamou atenção. Utilizando uma imagem da rede Magazine Luiza, o dirigente fez uma brincadeira com a personagem “Lu”, garota-propaganda da empresa.
“Vai levar só um par?”, escreveu Sarro, em uma publicação interpretada por parte da torcida como uma alusão a Georginho e Lucas Dias.
Mercado em aberto
Apesar dos rumores, a situação dos atletas segue indefinida. Georginho e Lucas Dias possuem contrato com o Franca Basquete até o fim deste mês. Até o momento, nem Franca nem Mogi anunciaram oficialmente renovações, contratações ou negociações envolvendo os jogadores.
Embora não exista qualquer confirmação oficial, as especulações ganharam força nos bastidores do basquete nacional e movimentam o mercado logo após o encerramento da temporada.
Histórico de assédio aos campeões
A possibilidade de perda de jogadores importantes não é novidade para o basquete francano. No fim da década de 1990, após conquistar o tricampeonato brasileiro, Franca viu o Vasco da Gama contratar atletas que eram pilares da equipe, como Helinho Garcia, Rogério, Demetrius e Vargas, além do técnico Hélio Rubens.
Movimentos desse tipo são comuns na modalidade. O próprio Franca também reforçou seu elenco em temporadas recentes com atletas que atuavam em equipes rivais, como Lucas Mariano e Georginho, que chegaram após passagem pelo São Paulo.
Possíveis reforços para Franca
Enquanto o futuro de Georginho e Lucas Dias permanece indefinido, o mercado já apresenta especulações envolvendo possíveis reforços para o Franca Basquete na temporada 2026/2027.
Entre os nomes cogitados estão o armador argentino Santiago Scala, do Boca Juniors, o pivô Andrezão, destaque do Bauru Basket, além de Vitinho e Lucas Siewert, ambos do Paulistano.
Com o fim da temporada, as movimentações nos bastidores prometem manter o mercado do basquete nacional aquecido nas próximas semanas.
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