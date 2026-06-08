O pentacampeonato do Franca Basquete no NBB (Novo Basquete Brasil) segue repercutindo fora das quadras. Desta vez, o humorista e presidente do Mogi Basquete, Victor Sarro, movimentou as redes sociais ao publicar mensagens que foram interpretadas por torcedores como provocações ao clube francano e possíveis referências aos ídolos Georginho e Lucas Dias.

Nos últimos dias, Sarro tem utilizado suas redes sociais para destacar o planejamento do Mogi Basquete para a próxima temporada. As publicações sugerem um projeto de investimento para reforçar a equipe e acabaram gerando reação entre os torcedores francanos, que passaram a manifestar apoio à permanência da dupla campeã.

Na segunda-feira, 8, uma das postagens chamou atenção. Utilizando uma imagem da rede Magazine Luiza, o dirigente fez uma brincadeira com a personagem “Lu”, garota-propaganda da empresa.