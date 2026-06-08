Um carro capotou no início da noite desta segunda-feira, 8, após se envolver em uma colisão com outro veículo na avenida Chico Júlio, no Jardim Integração, em Franca. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.
A ocorrência foi registrada no sentido Estação–Jardim Guanabara. Segundo informações apuradas no local, o trânsito havia parado quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, um Honda Civic atingiu a traseira de um BYD que seguia à frente.
Com a força do impacto, o motorista que provocou a batida perdeu o controle da direção. O veículo atravessou o canteiro central da avenida antes de capotar. Além do condutor, não havia outras pessoas no veículo no momento do acidente.
Atendimento da ocorrência
Apesar dos danos causados aos veículos envolvidos, não houve registro de feridos.
O trânsito ficou lento no sentido Jardim Guanabara durante o atendimento da ocorrência. Motoristas que passavam pelo local precisaram utilizar rotas alternativas, entre elas a rua Antônio Bernardes Pinto.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento e registrar a ocorrência.
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