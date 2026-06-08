Um carro capotou no início da noite desta segunda-feira, 8, após se envolver em uma colisão com outro veículo na avenida Chico Júlio, no Jardim Integração, em Franca. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi registrada no sentido Estação–Jardim Guanabara. Segundo informações apuradas no local, o trânsito havia parado quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, um Honda Civic atingiu a traseira de um BYD que seguia à frente.

Com a força do impacto, o motorista que provocou a batida perdeu o controle da direção. O veículo atravessou o canteiro central da avenida antes de capotar. Além do condutor, não havia outras pessoas no veículo no momento do acidente.

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