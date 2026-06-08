09 de junho de 2026
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EM CLARAVAL

Ônibus com trabalhadores rurais perde o freio e atinge loja

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Ônibus após acidente em Claraval; cinco pessoas ficaram feridas
Ônibus após acidente em Claraval; cinco pessoas ficaram feridas

Um micro-ônibus que transportava trabalhadores rurais ficou desgovernado após uma suposta falha no sistema de freios e atingiu uma loja de produtos agropecuários no fim da tarde desta segunda-feira, 8, em Claraval (MG), a 22 km de Franca. Cinco pessoas ficaram feridas.

O acidente ocorreu na MG-344, no sentido Ibiraci (MG) a Claraval (MG), em um trecho de declive nas proximidades do Mosteiro de Claraval. Segundo as informações apuradas no local, o veículo teria apresentado problemas nos freios, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção.

Sem conseguir conter a descida, o condutor tentou conduzir o micro-ônibus, que acabou atingindo a estrutura de uma loja de produtos agropecuários. Na sequência, o veículo derrubou parte de um muro e invadiu uma pequena chácara localizada no cruzamento das ruas Minas Gerais e Ceará.

Intervenção e socorro

Ao todo, 17 pessoas estavam no interior do veículo. A maior parte dos ocupantes era formada por trabalhadores da colheita de café moradores de Ribeirão Corrente.

Quatro passageiros sofreram ferimentos aparentemente leves e receberam atendimento. O motorista teve um corte no queixo, mas recusou encaminhamento médico.

Apesar dos danos causados ao imóvel atingido, nenhum outro veículo se envolveu na ocorrência.

Investigação

Equipes de resgate e apoio foram acionadas para prestar atendimento às vítimas e auxiliar na ocorrência.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes, que deverão apurar se houve falha mecânica ou outro fator que contribuiu para a perda dos freios do micro-ônibus.

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