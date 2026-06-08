Um micro-ônibus que transportava trabalhadores rurais ficou desgovernado após uma suposta falha no sistema de freios e atingiu uma loja de produtos agropecuários no fim da tarde desta segunda-feira, 8, em Claraval (MG), a 22 km de Franca. Cinco pessoas ficaram feridas.

O acidente ocorreu na MG-344, no sentido Ibiraci (MG) a Claraval (MG), em um trecho de declive nas proximidades do Mosteiro de Claraval. Segundo as informações apuradas no local, o veículo teria apresentado problemas nos freios, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção.

Sem conseguir conter a descida, o condutor tentou conduzir o micro-ônibus, que acabou atingindo a estrutura de uma loja de produtos agropecuários. Na sequência, o veículo derrubou parte de um muro e invadiu uma pequena chácara localizada no cruzamento das ruas Minas Gerais e Ceará.

Intervenção e socorro