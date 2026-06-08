Um ouriço-cacheiro foi resgatado pela Defesa Civil de Igarapava na noite desse domingo, 7, após ser encontrado no alto de uma árvore no bairro Vila Gomes, em área urbana da cidade. Após passar por avaliação veterinária e ser considerado saudável, o animal foi devolvido à natureza em uma área de mata adequada para a espécie.

Segundo a Defesa Civil, o chamado foi feito por moradores entre 22h e 23h, por meio do telefone 199. O Corpo de Bombeiros de Ituverava também foi acionado para acompanhar a ocorrência.

Resgate especializado

De acordo com os responsáveis pela operação, o animal estava acuado na árvore, possivelmente em busca de abrigo e alimento. O resgate foi realizado pelo coordenador da Defesa Civil, Gabriel Gomes, com apoio da chefe da Vigilância e Controle, Edna Faustino. Ambos possuem capacitação para resgate de fauna silvestre.