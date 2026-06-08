Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente que deixou dois jovens feridos na manhã desta segunda-feira, 8, no cruzamento das ruas Amélio Borges Campos e Água Santa, na Vila São Sebastião, em Franca. A motocicleta em que eles estavam colidiu contra a lateral de um caminhão-baú que trafegava pela via preferencial. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento médico.

As gravações mostram o momento em que a motocicleta, ocupada por dois jovens, entrou no cruzamento e atingiu a lateral do caminhão. Com o impacto, os ocupantes foram arremessados ao solo.

Segundo informações apuradas no local, o condutor da moto, de 23 anos, teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória antes da colisão.

Motorista tentou evitar o acidente