Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente que deixou dois jovens feridos na manhã desta segunda-feira, 8, no cruzamento das ruas Amélio Borges Campos e Água Santa, na Vila São Sebastião, em Franca. A motocicleta em que eles estavam colidiu contra a lateral de um caminhão-baú que trafegava pela via preferencial. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento médico.
As gravações mostram o momento em que a motocicleta, ocupada por dois jovens, entrou no cruzamento e atingiu a lateral do caminhão. Com o impacto, os ocupantes foram arremessados ao solo.
Segundo informações apuradas no local, o condutor da moto, de 23 anos, teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória antes da colisão.
Motorista tentou evitar o acidente
O motorista do caminhão, que realizava uma entrega na região, relatou que percebeu a aproximação da motocicleta e tentou frear para evitar a batida. Apesar da manobra, ele não conseguiu impedir a colisão.
Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram o atendimento às vítimas no local.
Jovens foram encaminhados para atendimento médico
Durante o socorro, os dois ocupantes da motocicleta apresentavam dores na perna esquerda. Um deles também relatava dores na coluna, exigindo maior atenção das equipes de resgate.
Depois dos primeiros atendimentos, ambos foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, onde passaram por avaliação médica.
O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local durante toda a ocorrência, acompanhando os trabalhos de resgate e prestando esclarecimentos sobre o acidente.
As circunstâncias da colisão deverão ser registradas pelas autoridades competentes.
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