O tenente-coronel PM Luiz Eduardo Ulian Junqueira foi nomeado comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar do Interior (15º BPM/I), com sede em Franca. A nomeação foi publicada na edição de terça-feira, 2, do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Ele assume o cargo no lugar do tenente-coronel PM Lázaro Antônio Felício, que seguirá para a reserva.

Aos 49 anos, Junqueira estava à frente do Estado-Maior do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo. Antes disso, comandou o 3º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, em Araraquara.

Natural da capital paulista, o oficial é casado, pai de um filho e acumula mais de 30 anos de carreira na Polícia Militar. Em julho de 2025, recebeu da Câmara Municipal de Franca o título de Cidadão Francano.