O tenente-coronel PM Luiz Eduardo Ulian Junqueira foi nomeado comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar do Interior (15º BPM/I), com sede em Franca. A nomeação foi publicada na edição de terça-feira, 2, do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Ele assume o cargo no lugar do tenente-coronel PM Lázaro Antônio Felício, que seguirá para a reserva.
Aos 49 anos, Junqueira estava à frente do Estado-Maior do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo. Antes disso, comandou o 3º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, em Araraquara.
Natural da capital paulista, o oficial é casado, pai de um filho e acumula mais de 30 anos de carreira na Polícia Militar. Em julho de 2025, recebeu da Câmara Municipal de Franca o título de Cidadão Francano.
O 15º BPM/I é responsável pelo policiamento de 23 municípios da região de Franca.
Trajetória na Polícia Militar
Filho de Otair Bueno Junqueira, conhecido como eterno subcomandante do 15º BPM/I, e de Maria Auxiliadora Ulian Junqueira, Luiz Eduardo Ulian Junqueira iniciou a carreira no 16º 16º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), na Zona Oeste da capital paulista.
Ao longo da trajetória profissional, atuou por mais de 25 anos no Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo. Nesse período, exerceu funções como comandante de pelotão e de Força Tática no 16º BPM/M, além de oficial de Operações e coordenador operacional do 3º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária entre 2001 e 2020.
Entre 2020 e 2024, ocupou os cargos de chefe da Divisão Operacional e chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento Rodoviário, funções exercidas antes de sua designação para o comando do 15º BPM/I.
Formação e condecorações
Junqueira possui as láureas de mérito pessoal de 5º a 1º grau e recebeu a Medalha Brigadeiro Tobias de Aguiar, considerada a mais alta condecoração da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
É bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto e em Administração e Gestão Pública pela Universidade Estácio de Ribeirão Preto. Também é mestre e doutor pelo Centro de Altos Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Desde 2024, atua como instrutor da disciplina Gestão de Riscos no CSP (Curso Superior de Polícia). Desde 2023, também leciona Planejamento Estratégico no CAO (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais). O oficial ainda possui diversos cursos de especialização na Polícia Militar do Estado de São Paulo.
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