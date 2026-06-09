A menos de uma semana da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, cidades da região de Franca já preparam eventos públicos para reunir torcedores durante os jogos. Patrocínio Paulista, São José da Bela Vista, Nuporanga e Morro Agudo anunciaram programações com transmissão em telões, atrações musicais, praça de alimentação e atividades de lazer.

A estreia do Brasil será no sábado, 13 de junho, contra o Marrocos, e marca o início das ações organizadas pelas prefeituras para transformar praças e espaços públicos em pontos de encontro para a torcida.

Patrocínio Paulista terá shows antes e depois dos jogos

Em Patrocínio Paulista, a 20 quilômetros de Franca, a programação da fase de grupos já foi divulgada. No dia 13, a festa acontece na Praça Altino Arantes. A partir das 17h, a bateria do Bloco Acabados faz o aquecimento para a partida entre Brasil e Marrocos, marcada para as 19h.