A menos de uma semana da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, cidades da região de Franca já preparam eventos públicos para reunir torcedores durante os jogos. Patrocínio Paulista, São José da Bela Vista, Nuporanga e Morro Agudo anunciaram programações com transmissão em telões, atrações musicais, praça de alimentação e atividades de lazer.
A estreia do Brasil será no sábado, 13 de junho, contra o Marrocos, e marca o início das ações organizadas pelas prefeituras para transformar praças e espaços públicos em pontos de encontro para a torcida.
Patrocínio Paulista terá shows antes e depois dos jogos
Em Patrocínio Paulista, a 20 quilômetros de Franca, a programação da fase de grupos já foi divulgada. No dia 13, a festa acontece na Praça Altino Arantes. A partir das 17h, a bateria do Bloco Acabados faz o aquecimento para a partida entre Brasil e Marrocos, marcada para as 19h.
Após o jogo, o grupo Resenha do Marquinho sobe ao palco às 21h para dar sequência à comemoração.
No dia 19 de junho, quando o Brasil enfrenta o Haiti às 21h30, a Praça Central receberá o evento. Antes da partida, o grupo Axé Brasil será responsável pela animação do público.
Já no dia 24, contra a Escócia, o jogo será transmitido às 19h, seguido por apresentação do grupo Chega Pá Resenha, às 21h, também na Praça Central.
Segundo o prefeito Mário Marcelo (PSD), a proposta é inédita no município.
“É algo inovador, que nunca aconteceu em Patrocínio Paulista. É uma iniciativa inédita. Nenhuma gestão anterior realizou um evento como este, com a instalação de um telão na praça para que as pessoas possam assistir aos jogos juntas.”
O prefeito afirmou ainda que o objetivo é criar um ambiente de integração para os moradores.
“A ideia é justamente valorizar esse orgulho de ser brasileiro e proporcionar momentos de união, lazer, recreação e diversão para as pessoas.”
São José da Bela Vista promove Bela Copa 2026
Em São José da Bela Vista, a 33 quilômetros de Franca, a Prefeitura realizará o evento Bela Copa 2026, na Praça Matriz.
A administração municipal confirmou a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, mas ainda não divulgou detalhes sobre atrações musicais ou programação complementar.
Nuporanga aposta em telão e praça de alimentação
Nuporanga, localizada a 50 quilômetros de Franca, programou para o dia 13 de junho um evento na Praça Eloy Lima.
De acordo com a Prefeitura, a estrutura contará com telão para transmissão ao vivo da partida, música ao vivo e praça de alimentação em benefício das entidades do município.
A programação dos demais jogos da fase de grupos ainda não foi anunciada.
Morro Agudo terá transmissões e feira noturna
Em Morro Agudo, a 85 quilômetros de Franca, a Prefeitura informou que transmitirá os três jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos.
No dia 13, contra o Marrocos, a programação começa às 19h. Já no confronto diante do Haiti, em 19 de junho, as atividades terão início às 20h.
A última partida da fase de grupos, contra a Escócia, no dia 24 de junho, será exibida na Arena Cocred a partir das 17h.
Além das transmissões, a cidade terá apresentações de grupo de samba após os jogos e a realização de uma Feira Noturna em todas as datas, com opções de alimentação, entretenimento e convivência para o público.
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