A nova diretoria da Associação Atlética Francana, eleita em 1º de junho, terá os próximos seis meses para estruturar o planejamento visando a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e da Série A3 do Campeonato Paulista, previstas para o início de 2027. À frente da gestão pelos próximos quatro anos, o presidente eleito, Fransérgio Garcia, definiu como principal objetivo a transformação do clube em Sociedade SAF (Anônima do Futebol).
Segundo Fransérgio, a adoção do modelo é fundamental para garantir investimentos capazes de tornar a Francana competitiva novamente. De acordo com ele, os custos do futebol atual exigem aportes financeiros constantes e de maior porte.
“O futebol é mais caro que o basquete. Para subir, precisa de investimento consistente”, afirmou. “Sem SAF, não se consegue atrair investidores. Patrocínio de camisa e placa ajuda, mas só isso não tira o time do meio de tabela.”
Mudança de modelo
A proposta inicial da nova diretoria é estabelecer parceria com um grupo de investidores, já dentro de uma estrutura voltada para a futura transformação do clube em empresa.
Para o presidente eleito, o processo não pode ser adiado. “Os times do interior que não virarem SAF não vão disputar títulos nas primeiras divisões. Nossa ideia é começar com investidores, mas já no modelo SAF”, declarou.
Proteção ao patrimônio
Apesar da defesa da mudança, Fransérgio afirma que a preservação da identidade da Francana será uma condição inegociável durante qualquer negociação.
A diretoria já iniciou discussões sobre o tema com os Conselhos do clube e pretende conduzir o processo com cautela.
“Não vamos fazer SAF de qualquer jeito. Na minha gestão só terá SAF se for protegendo o patrimônio, o escudo, o nome e sem sair de Franca”, afirmou.
“A Francana é patrimônio da cidade. Fora desse modelo, a gente não faz”, completou.
Planejamento para 2027
Embora as competições estejam previstas para começar apenas no início de 2027, a montagem dos elencos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e para a Série A3 deverá ser iniciada com pelo menos dois meses de antecedência.
Entre as primeiras definições da nova diretoria estará a contratação dos treinadores responsáveis pelas duas equipes.
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