A nova diretoria da Associação Atlética Francana, eleita em 1º de junho, terá os próximos seis meses para estruturar o planejamento visando a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e da Série A3 do Campeonato Paulista, previstas para o início de 2027. À frente da gestão pelos próximos quatro anos, o presidente eleito, Fransérgio Garcia, definiu como principal objetivo a transformação do clube em Sociedade SAF (Anônima do Futebol).

Segundo Fransérgio, a adoção do modelo é fundamental para garantir investimentos capazes de tornar a Francana competitiva novamente. De acordo com ele, os custos do futebol atual exigem aportes financeiros constantes e de maior porte.

“O futebol é mais caro que o basquete. Para subir, precisa de investimento consistente”, afirmou. “Sem SAF, não se consegue atrair investidores. Patrocínio de camisa e placa ajuda, mas só isso não tira o time do meio de tabela.”

Mudança de modelo