A Vara do Trabalho de Batatais determinou a concessão imediata do seguro-desemprego especial a 22 trabalhadores rurais resgatados de condições análogas à escravidão na Fazenda Nova Era, no município, no mês de março deste ano. A decisão liminar atende a uma ação civil pública ajuizada pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) e obriga a União a liberar três parcelas do benefício no prazo de dez dias úteis.

Os trabalhadores, migrantes oriundos do estado do Piauí, foram encontrados durante uma operação realizada pelo MPT em uma frente de trabalho destinada ao plantio e corte de cana-de-açúcar. A fiscalização identificou uma série de irregularidades que caracterizavam um cenário de extrema vulnerabilidade e degradação das condições de trabalho.

Segundo as investigações, os empregados exerciam suas funções sem exames admissionais e sem registro no sistema e-Social. Durante o trabalho, eram transportados em um caminhão com carroceria aberta, utilizando apenas escoras de madeira como apoio, sem assentos, cobertura ou equipamentos de segurança adequados.

Condições degradantes