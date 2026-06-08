A jovem Larissa Terêncio Machado, de 19 anos, que havia sido registrada como desaparecida em Franca, foi localizada em segurança em um condomínio residencial de Campinas. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 8, pelo 3º Distrito Policial de Franca, responsável pelas primeiras diligências para localização da jovem.

Assim que tomou conhecimento do desaparecimento, a equipe do 3º Distrito Policial iniciou os procedimentos previstos para casos dessa natureza, com o objetivo de localizar Larissa no menor tempo possível e garantir sua integridade física e psicológica.

As primeiras medidas incluíram contato com familiares para coleta de informações e obtenção de uma fotografia recente da jovem. Com isso, foi possível divulgar suas características físicas e ampliar o alcance das buscas.

Interação entre órgãos ampliou as buscas