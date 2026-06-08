A jovem Larissa Terêncio Machado, de 19 anos, que havia sido registrada como desaparecida em Franca, foi localizada em segurança em um condomínio residencial de Campinas. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 8, pelo 3º Distrito Policial de Franca, responsável pelas primeiras diligências para localização da jovem.
Assim que tomou conhecimento do desaparecimento, a equipe do 3º Distrito Policial iniciou os procedimentos previstos para casos dessa natureza, com o objetivo de localizar Larissa no menor tempo possível e garantir sua integridade física e psicológica.
As primeiras medidas incluíram contato com familiares para coleta de informações e obtenção de uma fotografia recente da jovem. Com isso, foi possível divulgar suas características físicas e ampliar o alcance das buscas.
Interação entre órgãos ampliou as buscas
Com autorização da família, a Polícia Civil divulgou os dados do desaparecimento e a imagem da jovem por meio de canais institucionais. As informações foram compartilhadas com integrantes das forças de segurança pública, órgãos municipais, hospitais, unidades de acolhimento provisório e veículos de imprensa da região.
Os dados também foram encaminhados a grupos institucionais formados por delegados de polícia de diferentes estados, o que ampliou o alcance das diligências.
Durante o trabalho investigativo, surgiram informações indicando que Larissa poderia estar em Campinas. A partir dessa possibilidade, a Polícia Civil de Franca manteve contato com delegados da região, que passaram a colaborar diretamente com as buscas.
Jovem foi localizada em condomínio
Com base nas informações compartilhadas e na análise de dados relacionados à possível localização da jovem, equipes da Polícia Civil de Campinas realizaram diligências investigativas e operacionais para confirmar seu paradeiro.
Após levantamentos complementares e análise de elementos de geolocalização, Larissa foi localizada em um condomínio residencial da cidade.
Segundo a Polícia Civil, a integridade física da jovem foi constatada no momento da localização. Os familiares foram imediatamente informados e os procedimentos necessários foram acompanhados pelas autoridades até a apresentação dos parentes e a entrega da jovem ao núcleo familiar.
Polícia destaca atuação integrada
Em nota, a Polícia Civil ressaltou a importância da integração entre diferentes unidades policiais, órgãos públicos, imprensa e sociedade civil para o desfecho positivo da ocorrência.
A corporação também agradeceu o apoio prestado pela Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, órgãos municipais envolvidos e profissionais da imprensa que contribuíram para a divulgação das informações.
Por fim, a Polícia Civil reforçou a orientação para que casos de desaparecimento sejam comunicados imediatamente às autoridades, medida considerada fundamental para a rápida mobilização dos mecanismos de busca e para aumentar as chances de localização da pessoa desaparecida.
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