O Sesc Franca abriu inscrições para vagas de estágio destinadas a estudantes dos cursos de Artes Visuais, Ciências Sociais, Sociologia, História, Pedagogia, Arquitetura e Comunicação Social. As inscrições começaram às 10h deste domingo, 7, e seguem até as 22h do dia 10 de junho. O estágio tem previsão de início para julho de 2026, duração de seis meses e carga horária de 30 horas semanais.

As oportunidades são voltadas para estudantes que estejam regularmente matriculados em 2026 e cursando, no mínimo, o segundo ano da graduação.

Entre os benefícios oferecidos estão bolsa auxílio de R$ 2.424 mensais, vale-refeição de R$ 41 por dia, auxílio-transporte, seguro de vida e credencial do Sesc.

Benefícios e requisitos