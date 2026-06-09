O Sesc Franca abriu inscrições para vagas de estágio destinadas a estudantes dos cursos de Artes Visuais, Ciências Sociais, Sociologia, História, Pedagogia, Arquitetura e Comunicação Social. As inscrições começaram às 10h deste domingo, 7, e seguem até as 22h do dia 10 de junho. O estágio tem previsão de início para julho de 2026, duração de seis meses e carga horária de 30 horas semanais.
As oportunidades são voltadas para estudantes que estejam regularmente matriculados em 2026 e cursando, no mínimo, o segundo ano da graduação.
Entre os benefícios oferecidos estão bolsa auxílio de R$ 2.424 mensais, vale-refeição de R$ 41 por dia, auxílio-transporte, seguro de vida e credencial do Sesc.
Benefícios e requisitos
De acordo com a divulgação do Sesc Franca, os candidatos interessados devem atender ao requisito de estarem matriculados em uma das áreas contempladas e frequentando pelo menos o segundo ano do curso.
O programa de estágio terá duração de seis meses e busca selecionar estudantes para atuação nas atividades da unidade.
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas por meio de formulário disponibilizado pelo Sesc Franca, basta clicar aqui. O prazo termina às 22h do dia 10 de junho.
A unidade está localizada na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 3.071, em Franca.
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