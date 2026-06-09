10 de junho de 2026
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OPORTUNIDADE

Sesc Franca abre inscrições para estágio com bolsa de R$ 2,4 mil

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação
Sesc Franca, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca
Sesc Franca, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca

O Sesc Franca abriu inscrições para vagas de estágio destinadas a estudantes dos cursos de Artes Visuais, Ciências Sociais, Sociologia, História, Pedagogia, Arquitetura e Comunicação Social. As inscrições começaram às 10h deste domingo, 7, e seguem até as 22h do dia 10 de junho. O estágio tem previsão de início para julho de 2026, duração de seis meses e carga horária de 30 horas semanais.

As oportunidades são voltadas para estudantes que estejam regularmente matriculados em 2026 e cursando, no mínimo, o segundo ano da graduação.

Entre os benefícios oferecidos estão bolsa auxílio de R$ 2.424 mensais, vale-refeição de R$ 41 por dia, auxílio-transporte, seguro de vida e credencial do Sesc.

Benefícios e requisitos

De acordo com a divulgação do Sesc Franca, os candidatos interessados devem atender ao requisito de estarem matriculados em uma das áreas contempladas e frequentando pelo menos o segundo ano do curso.

O programa de estágio terá duração de seis meses e busca selecionar estudantes para atuação nas atividades da unidade.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário disponibilizado pelo Sesc Franca, basta clicar aqui. O prazo termina às 22h do dia 10 de junho.

A unidade está localizada na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 3.071, em Franca.

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