Uma carreta carregada com telhas tombou na tarde da última sexta-feira, 5, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Jardinópolis. O acidente ocorreu no km 337 da pista Norte e mobilizou equipes da concessionária Entrevias e da Polícia Militar Rodoviária por mais de dois dias, até a conclusão da retirada do veículo na madrugada desta segunda-feira, 8. O motorista não ficou ferido.
Segundo a concessionária, o acidente aconteceu por volta das 18h20, quando o condutor de uma carreta Scania R450 perdeu o controle da direção por motivos ainda não informados. O veículo tombou no canteiro lateral da rodovia.
Com o impacto, a carga de telhas ficou espalhada pelo local, exigindo uma operação de grande porte para o transbordo da mercadoria e o destombamento da carreta.
Operação complexa
Os trabalhos de remoção começaram ainda na sexta-feira, mas precisaram ser interrompidos e retomados nos dias seguintes devido à complexidade da ocorrência.
No sábado, 6, as equipes iniciaram a acomodação da carga no canteiro lateral e deram início ao transbordo das telhas. A operação foi suspensa durante a noite e retomada na manhã de domingo, 7.
Ao longo do domingo, caminhões e equipamentos especializados foram utilizados para retirar a carga e preparar o destombamento do veículo. A Polícia Militar Rodoviária informou que a manobra seria realizada durante a madrugada.
O destombamento foi concluído às 2h57 desta segunda-feira. Após reparos no local, a carreta foi liberada e seguiu viagem.
Trânsito sem congestionamentos
Durante a ocorrência, o acostamento da pista Norte permaneceu interditado entre a noite de sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira.
Uma das faixas também precisou ser bloqueada por minutos durante a operação de destombamento da carreta.
Apesar das restrições, segundo a concessionária Entrevias, não houve registro de congestionamentos em decorrência do acidente.
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