Uma carreta carregada com telhas tombou na tarde da última sexta-feira, 5, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Jardinópolis. O acidente ocorreu no km 337 da pista Norte e mobilizou equipes da concessionária Entrevias e da Polícia Militar Rodoviária por mais de dois dias, até a conclusão da retirada do veículo na madrugada desta segunda-feira, 8. O motorista não ficou ferido.

Segundo a concessionária, o acidente aconteceu por volta das 18h20, quando o condutor de uma carreta Scania R450 perdeu o controle da direção por motivos ainda não informados. O veículo tombou no canteiro lateral da rodovia.

Com o impacto, a carga de telhas ficou espalhada pelo local, exigindo uma operação de grande porte para o transbordo da mercadoria e o destombamento da carreta.

Operação complexa