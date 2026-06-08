Um motorista morreu na noite desse domingo, 7, após se envolver em um acidente entre dois caminhões na rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará, na região de Franca. A ocorrência foi registrada por volta das 18h50, no km 400 da pista sul.

Segundo informações da concessionária Entrevias, o motorista de um caminhão Volvo seguia pela faixa da direita quando o pneu dianteiro esquerdo do veículo estourou. Com a perda de controle da direção, o caminhão atingiu a traseira de um caminhão Scania que trafegava à frente no mesmo sentido.

Após a colisão, o Volvo saiu da pista, bateu contra a defensa metálica do acostamento, atingiu uma cerca e tombou no canteiro lateral da rodovia.

Morte no local