09 de junho de 2026
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FATALIDADE

Motorista morre após acidente entre caminhões na região de Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Artesp
Estado da pista e do caminhão após colisão na rodovia Anhanguera, em Guará
Estado da pista e do caminhão após colisão na rodovia Anhanguera, em Guará

Um motorista morreu na noite desse domingo, 7, após se envolver em um acidente entre dois caminhões na rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará, na região de Franca. A ocorrência foi registrada por volta das 18h50, no km 400 da pista sul.

Segundo informações da concessionária Entrevias, o motorista de um caminhão Volvo seguia pela faixa da direita quando o pneu dianteiro esquerdo do veículo estourou. Com a perda de controle da direção, o caminhão atingiu a traseira de um caminhão Scania que trafegava à frente no mesmo sentido.

Após a colisão, o Volvo saiu da pista, bateu contra a defensa metálica do acostamento, atingiu uma cerca e tombou no canteiro lateral da rodovia.

Morte no local

Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência, mas a médica reguladora do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte do motorista ainda no local do acidente.

O condutor do caminhão atingido não sofreu ferimentos. Após a colisão, ele seguiu até um posto de combustíveis próximo e, posteriormente, retornou ao local para comunicar o ocorrido à Polícia Militar Rodoviária.

A identidade da vítima não havia sido divulgada até o fechamento deste texto.

Carga precisou ser transferida

O caminhão transportava uma carga de carne, cuja quantidade não foi informada pela concessionária. O material precisou ser removido e transferido para outro veículo com apoio da Prefeitura de Guará.

De acordo com a Entrevias, o caminhão tombado foi retirado do local e encaminhado para um posto de serviços, onde permaneceu sob responsabilidade da seguradora.

Trânsito sem congestionamentos

Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento e uma das faixas da pista sul permaneceram interditados por mais de quatro horas. Uma alça de acesso também precisou ser totalmente bloqueada até pouco depois da meia-noite.

Apesar das interdições, não houve registro de congestionamentos na rodovia.

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