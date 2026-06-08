Um motorista morreu na noite desse domingo, 7, após se envolver em um acidente entre dois caminhões na rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará, na região de Franca. A ocorrência foi registrada por volta das 18h50, no km 400 da pista sul.
Segundo informações da concessionária Entrevias, o motorista de um caminhão Volvo seguia pela faixa da direita quando o pneu dianteiro esquerdo do veículo estourou. Com a perda de controle da direção, o caminhão atingiu a traseira de um caminhão Scania que trafegava à frente no mesmo sentido.
Após a colisão, o Volvo saiu da pista, bateu contra a defensa metálica do acostamento, atingiu uma cerca e tombou no canteiro lateral da rodovia.
Morte no local
Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência, mas a médica reguladora do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte do motorista ainda no local do acidente.
O condutor do caminhão atingido não sofreu ferimentos. Após a colisão, ele seguiu até um posto de combustíveis próximo e, posteriormente, retornou ao local para comunicar o ocorrido à Polícia Militar Rodoviária.
A identidade da vítima não havia sido divulgada até o fechamento deste texto.
Carga precisou ser transferida
O caminhão transportava uma carga de carne, cuja quantidade não foi informada pela concessionária. O material precisou ser removido e transferido para outro veículo com apoio da Prefeitura de Guará.
De acordo com a Entrevias, o caminhão tombado foi retirado do local e encaminhado para um posto de serviços, onde permaneceu sob responsabilidade da seguradora.
Trânsito sem congestionamentos
Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento e uma das faixas da pista sul permaneceram interditados por mais de quatro horas. Uma alça de acesso também precisou ser totalmente bloqueada até pouco depois da meia-noite.
Apesar das interdições, não houve registro de congestionamentos na rodovia.
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