09 de junho de 2026
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NA REGIÃO

Carro pega fogo e fica destruído na rodovia Anhanguera

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Artesp
Volkswagen Gol completamente destruído após incêndio
Volkswagen Gol completamente destruído após incêndio

Um Volkswagen Gol ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde deste domingo, 7, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia. O motorista conseguiu deixar o veículo antes que as chamas se espalhassem e não sofreu ferimentos.

Segundo informações da concessionária Entrevias, o incêndio ocorreu na pista sul da rodovia. O carro seguia pela Anhanguera quando as chamas começaram no interior do veículo.

Ao perceber o fogo, o motorista conduziu o automóvel até o canteiro lateral da rodovia, estacionou e saiu do carro. Em poucos minutos, as chamas se espalharam e consumiram totalmente o veículo.

As equipes que atenderam a ocorrência classificaram o condutor como ileso.

Interdição temporária

Durante o atendimento, o acostamento e uma das faixas da pista Sul precisaram ser interditados temporariamente para garantir a segurança dos motoristas e das equipes que atuavam no local.

A faixa foi liberada por volta das 17h15, enquanto o acostamento foi desobstruído cerca de 15 minutos depois. De acordo com a concessionária, não houve registro de congestionamentos no trecho.

Inicialmente, o motorista solicitou apoio para a remoção do veículo, já que o automóvel não possuía seguro. Horas depois, o carro incendiado foi retirado por um guincho particular.

As causas do incêndio não foram informadas.

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