Um Volkswagen Gol ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde deste domingo, 7, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia. O motorista conseguiu deixar o veículo antes que as chamas se espalhassem e não sofreu ferimentos.

Segundo informações da concessionária Entrevias, o incêndio ocorreu na pista sul da rodovia. O carro seguia pela Anhanguera quando as chamas começaram no interior do veículo.

Ao perceber o fogo, o motorista conduziu o automóvel até o canteiro lateral da rodovia, estacionou e saiu do carro. Em poucos minutos, as chamas se espalharam e consumiram totalmente o veículo.