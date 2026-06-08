Um Volkswagen Gol ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde deste domingo, 7, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia. O motorista conseguiu deixar o veículo antes que as chamas se espalhassem e não sofreu ferimentos.
Segundo informações da concessionária Entrevias, o incêndio ocorreu na pista sul da rodovia. O carro seguia pela Anhanguera quando as chamas começaram no interior do veículo.
Ao perceber o fogo, o motorista conduziu o automóvel até o canteiro lateral da rodovia, estacionou e saiu do carro. Em poucos minutos, as chamas se espalharam e consumiram totalmente o veículo.
As equipes que atenderam a ocorrência classificaram o condutor como ileso.
Interdição temporária
Durante o atendimento, o acostamento e uma das faixas da pista Sul precisaram ser interditados temporariamente para garantir a segurança dos motoristas e das equipes que atuavam no local.
A faixa foi liberada por volta das 17h15, enquanto o acostamento foi desobstruído cerca de 15 minutos depois. De acordo com a concessionária, não houve registro de congestionamentos no trecho.
Inicialmente, o motorista solicitou apoio para a remoção do veículo, já que o automóvel não possuía seguro. Horas depois, o carro incendiado foi retirado por um guincho particular.
As causas do incêndio não foram informadas.
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