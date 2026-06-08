Duas mulheres ficaram feridas na tarde desta segunda-feira, 8, após uma colisão entre um ônibus do transporte coletivo e um carro no cruzamento da rua São Sebastião com a avenida Chico Júlio, em frente ao supermercado Irmãos Patrocínio, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, uma motorista de 50 anos conduzia um Honda Civic prata pela avenida Chico Júlio, no sentido bairro Distrito, quando reduziu a velocidade ao perceber a mudança do sinal semafórico para amarelo.

Logo atrás, um ônibus da empresa MoV Franca seguia na mesma direção e acabou atingindo a traseira do veículo. Com a força da batida, a parte traseira do automóvel ficou completamente destruída. A frente do ônibus também sofreu danos significativos.