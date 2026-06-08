Duas mulheres ficaram feridas na tarde desta segunda-feira, 8, após uma colisão entre um ônibus do transporte coletivo e um carro no cruzamento da rua São Sebastião com a avenida Chico Júlio, em frente ao supermercado Irmãos Patrocínio, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, uma motorista de 50 anos conduzia um Honda Civic prata pela avenida Chico Júlio, no sentido bairro Distrito, quando reduziu a velocidade ao perceber a mudança do sinal semafórico para amarelo.
Logo atrás, um ônibus da empresa MoV Franca seguia na mesma direção e acabou atingindo a traseira do veículo. Com a força da batida, a parte traseira do automóvel ficou completamente destruída. A frente do ônibus também sofreu danos significativos.
Motorista sentia fortes dores após a colisão
A condutora do Honda Civic foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros ainda no local do acidente.
Ela relatava fortes dores no peito e nas costas, possivelmente provocadas pelo impacto do cinto de segurança durante a colisão. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para atendimento médico.
Passageira do ônibus também ficou ferida
Uma passageira que estava no coletivo também precisou de atendimento.
De acordo com as informações apuradas no local, ela bateu o peito contra o banco à sua frente no momento do impacto e apresentou queixas de dores após o acidente.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para avaliação médica.
Caso será investigado
O acidente provocou danos expressivos nos dois veículos e mobilizou equipes de resgate durante a tarde.
As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis, que irão analisar o acidente e os fatores que contribuíram para a batida.
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