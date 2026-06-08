O pentacampeonato consecutivo do Franca Basquete no NBB coroou mais um capítulo histórico da carreira de Helinho Garcia. Aos 51 anos, o treinador se tornou o técnico com mais títulos da principal competição do basquete nacional ao conduzir a equipe francana à vitória por 85 a 76 sobre o Pinheiros, no último domingo, 7, no "Pedrocão", em Franca, fechando a série final em 3 a 1.
Emocionado após o apito final, Helinho foi um dos últimos integrantes do clube a deixar a quadra. Cercado por torcedores, familiares e membros da comissão técnica, o treinador celebrou a conquista construída em uma temporada marcada por lesões, desgaste físico e desafios dentro e fora das quadras.
“É fruto de muito trabalho, um processo gigantesco de diretoria, conselho, uma torcida que nos acompanha, incentiva e, obviamente, de uma equipe de muita resiliência que soube superar os momentos de dificuldades, de lesão, de derrotas, para que a gente pudesse buscar sempre a próxima vitória até chegar ao pentacampeonato”, afirmou.
Título reforça tradição do basquete francano
Filho do lendário Hélio Rubens Garcia, um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro, Helinho destacou o significado da conquista para Franca, cidade que soma mais de sete décadas de tradição na modalidade.
Além de garantir o quinto título consecutivo do NBB, o Franca ampliou sua coleção de conquistas nacionais e se consolidou como uma das principais forças do basquete brasileiro.
Segundo o treinador, o sucesso é resultado de um trabalho construído ao longo de gerações.
“É algo que a gente vem passando de geração para geração, formando jogadores nas categorias de base, na pedagogia do exemplo. Realmente é algo que a gente vem construindo com muitas mãos e muita força daqueles que fazem tanto pelo Franca Basquete.”
Respeito ao rival e rivalidade nas decisões
Helinho também comentou a sequência de finais disputadas contra equipes comandadas por Gustavo De Conti, técnico do Pinheiros e ex-companheiro de comissão técnica na Seleção Brasileira.
O treinador francano fez elogios ao trabalho desenvolvido pelo adversário, mas ressaltou que, dentro da quadra, o objetivo sempre é conquistar a vitória.
“Tenho um respeito enorme pelo Gustavo. Trabalhamos juntos na seleção. Foi um grande trabalho que o Pinheiros fez. Com certeza, eles têm que se orgulhar também, mas é óbvio que no momento do embate a gente quer ganhar, buscar a vitória, e um pentacampeonato tem de ser muito comemorado.”
Permanência do elenco preocupa para próxima temporada
Questionado sobre a possibilidade de saídas de jogadores importantes, Helinho demonstrou confiança no planejamento da diretoria, mas reconheceu que a manutenção do elenco dependerá das condições do mercado.
Nomes como Lucas Dias e Georginho, referências da equipe nos últimos anos, despertam interesse de outros clubes após mais uma temporada vitoriosa.
“A gente trabalha com orçamento muito bem planejado, estruturado, mas é claro que vamos batalhar para ficar com Lucas Dias, com o próprio Georginho, com jogadores que a gente tanto quer. O mercado é amplo. Jogadores campeões, muitos clubes querendo eles, têm convite, mas a gente espera que eles possam ficar.”
Hora de descansar
Após uma temporada que envolveu a disputa do Campeonato Paulista, Super 8, Champions League das Américas e NBB, o treinador admitiu o desgaste acumulado por jogadores e comissão técnica.
Por conta da maratona de jogos e viagens, o elenco decidiu abrir mão de comemorações maiores, como carreata pelas ruas da cidade.
Com o dever cumprido e mais um troféu na galeria, Helinho revelou qual será a prioridade nos próximos dias.
“É descansar, vivenciar esse momento tão incrível, tão especial, e depois a gente vai ver como se planeja para a próxima temporada. Mas vou tomar um chope”, brincou.
O pentacampeonato reforça a posição de Helinho entre os maiores nomes da história do Franca Basquete. Ídolo como jogador e agora recordista de títulos como treinador, ele segue ampliando um legado que se confunde com a própria trajetória do clube.
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