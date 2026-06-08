O pentacampeonato consecutivo do Franca Basquete no NBB coroou mais um capítulo histórico da carreira de Helinho Garcia. Aos 51 anos, o treinador se tornou o técnico com mais títulos da principal competição do basquete nacional ao conduzir a equipe francana à vitória por 85 a 76 sobre o Pinheiros, no último domingo, 7, no "Pedrocão", em Franca, fechando a série final em 3 a 1.

Emocionado após o apito final, Helinho foi um dos últimos integrantes do clube a deixar a quadra. Cercado por torcedores, familiares e membros da comissão técnica, o treinador celebrou a conquista construída em uma temporada marcada por lesões, desgaste físico e desafios dentro e fora das quadras.

“É fruto de muito trabalho, um processo gigantesco de diretoria, conselho, uma torcida que nos acompanha, incentiva e, obviamente, de uma equipe de muita resiliência que soube superar os momentos de dificuldades, de lesão, de derrotas, para que a gente pudesse buscar sempre a próxima vitória até chegar ao pentacampeonato”, afirmou.