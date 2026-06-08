A Justiça determinou o arquivamento do caso que investigava o médico João Batista de Rezende, 67 anos, então suspeito de importunação sexual contra uma paciente de 18 anos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, zona sul em Franca. A decisão foi tomada após o parecer do Ministério Público que pediu o arquivamento por falta de provas.

A decisão foi assinada pelo juiz das garantias Nemércio Rodrigues Marques, da Vara Regional das Garantias da 6ª Região Administrativa Judiciária, em Ribeirão Preto, após pedido apresentado pelo Ministério Público de São Paulo.

O caso veio à tona após uma jovem denunciar que, ao procurar atendimento para uma forte dor de garganta, teria sido tocada de forma inadequada pelo médico durante a consulta médica. Segundo o relato prestado à polícia, o profissional teria puxado a gola de sua camiseta e colocado a mão por dentro da roupa, tocando a região dos seios.