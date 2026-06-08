Dois jovens ficaram feridos na manhã desta segunda-feira, 8, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão-baú no cruzamento das ruas Amélio Borges Campos e Água Santa, na Vila São Sebastião, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, os dois ocupantes da moto seguiam pelo bairro quando o condutor, de 23 anos, teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória. Com isso, a motocicleta atingiu a lateral de um caminhão que trafegava pela via preferencial.

O motorista do caminhão, que realizava uma entrega na região, relatou que percebeu a aproximação da motocicleta e tentou frear para evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o impacto.