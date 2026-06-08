Dois jovens ficaram feridos na manhã desta segunda-feira, 8, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão-baú no cruzamento das ruas Amélio Borges Campos e Água Santa, na Vila São Sebastião, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, os dois ocupantes da moto seguiam pelo bairro quando o condutor, de 23 anos, teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória. Com isso, a motocicleta atingiu a lateral de um caminhão que trafegava pela via preferencial.
O motorista do caminhão, que realizava uma entrega na região, relatou que percebeu a aproximação da motocicleta e tentou frear para evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o impacto.
Vítimas foram socorridas pelos bombeiros
Com a força da batida, os dois jovens que estavam na motocicleta foram arremessados ao solo.
Durante o atendimento, ambos apresentavam dores na perna esquerda. Um dos ocupantes também se queixava de dores na coluna, o que exigiu maior atenção das equipes de resgate.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Em seguida, as vítimas foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita para avaliação médica.
Motorista permaneceu no local
O condutor do caminhão não sofreu ferimentos e permaneceu no local durante todo o atendimento da ocorrência.
Ele prestou esclarecimentos sobre o acidente e acompanhou os trabalhos das equipes de resgate.
As circunstâncias da colisão deverão ser registradas pelas autoridades competentes.
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