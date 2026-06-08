Dois homens foram detidos pela Polícia Militar após serem flagrados com uma arma de fogo durante uma abordagem realizada na avenida Reinaldo Chioca, no Jardim Alvorada, em Franca.

A dupla estava em um Volkswagen Gol branco quando foi interceptada pelos policiais. Durante a revista no veículo e nos ocupantes, os militares localizaram um revólver calibre .38, uma munição, R$ 2.700 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Questionados sobre a arma, os suspeitos afirmaram que estariam na cidade para realizar uma suposta "troca de armamento". A versão apresentada, no entanto, não convenceu os policiais.