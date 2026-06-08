Dois homens foram detidos pela Polícia Militar após serem flagrados com uma arma de fogo durante uma abordagem realizada na avenida Reinaldo Chioca, no Jardim Alvorada, em Franca.
A dupla estava em um Volkswagen Gol branco quando foi interceptada pelos policiais. Durante a revista no veículo e nos ocupantes, os militares localizaram um revólver calibre .38, uma munição, R$ 2.700 em dinheiro e dois aparelhos celulares.
Questionados sobre a arma, os suspeitos afirmaram que estariam na cidade para realizar uma suposta "troca de armamento". A versão apresentada, no entanto, não convenceu os policiais.
Suspeitos são de São José da Bela Vista
Durante a apuração da ocorrência, a Polícia Militar identificou que os dois abordados são moradores de São José da Bela Vista.
Segundo levantamentos realizados pelos policiais, um dos suspeitos atuaria como agiota e teria se deslocado até Franca para ameaçar uma pessoa.
As informações levantadas durante a ocorrência serão analisadas no decorrer da investigação.
Arma não possuía registro para porte
De acordo com a Polícia Militar, nenhum dos envolvidos possuía autorização legal para portar a arma apreendida.
Um dos abordados é menor de idade e foi liberado após a adoção dos procedimentos legais cabíveis.
Já a arma, a munição, o dinheiro e os celulares foram apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada.
O caso segue sob investigação para apurar a origem do armamento e as circunstâncias que levaram os suspeitos até Franca.
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