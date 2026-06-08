Dois advogados de Franca foram os destaques da estreia do jiu-jítsu nos JAP (Jogos da Advocacia Paulista) 2026, disputados no último fim de semana em Piracicaba. Pela primeira vez incluída oficialmente na competição, a modalidade rendeu resultados expressivos para os representantes da cidade.

O principal destaque foi Thalis Henrique Domingos Barrelin, que conquistou duas medalhas de ouro. O advogado venceu a categoria Faixa Preta até 100 quilos e também o Absoluto Faixa Preta, considerado o desafio mais difícil do torneio por reunir atletas de todas as categorias de peso.

Outro representante francano, André Luis Cintra Machado, também teve desempenho de destaque. Ele conquistou a medalha de ouro na categoria Pesado, acima de 100 quilos, e ficou com a prata no Absoluto Faixa Preta.