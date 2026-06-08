Dois advogados de Franca foram os destaques da estreia do jiu-jítsu nos JAP (Jogos da Advocacia Paulista) 2026, disputados no último fim de semana em Piracicaba. Pela primeira vez incluída oficialmente na competição, a modalidade rendeu resultados expressivos para os representantes da cidade.
O principal destaque foi Thalis Henrique Domingos Barrelin, que conquistou duas medalhas de ouro. O advogado venceu a categoria Faixa Preta até 100 quilos e também o Absoluto Faixa Preta, considerado o desafio mais difícil do torneio por reunir atletas de todas as categorias de peso.
Outro representante francano, André Luis Cintra Machado, também teve desempenho de destaque. Ele conquistou a medalha de ouro na categoria Pesado, acima de 100 quilos, e ficou com a prata no Absoluto Faixa Preta.
Conquistas colocam Franca em evidência
Com os resultados, os atletas contribuíram diretamente para a campanha da delegação de Franca e ajudaram a colocar a cidade entre os destaques da competição.
Ao todo, os representantes francanos conquistaram três medalhas de ouro e uma de prata no jiu-jítsu, desempenho que ganha relevância por marcar a primeira participação da modalidade nos Jogos da Advocacia Paulista.
Modalidade estreou em 2026
Os JAP reúnem advogados, advogadas e estagiários de Direito de diversas regiões do Estado de São Paulo em disputas esportivas realizadas a cada três anos.
A primeira edição da competição aconteceu em 2023, em Bebedouro. Neste ano, a cidade de Piracicaba recebe a segunda edição do evento, que teve como novidade a inclusão do jiu-jítsu no programa oficial.
Com a estreia da modalidade, as medalhas conquistadas por Thalis Barrelin e André Machado passam a integrar a história dos Jogos da Advocacia Paulista e representam um resultado inédito para o esporte francano dentro da competição.
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