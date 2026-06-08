O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), estará em Delfinópolis, a 92,6 km de Franca, nesta quarta-feira, 10, às 16h30, durante a abertura da tradicional Feira da Banana. Na ocasião, está prevista a assinatura relacionada ao início da concessão para a construção da tão aguardada ponte sobre o reservatório da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, obra considerada estratégica para a região.

O empreendimento representa um marco histórico para Delfinópolis e municípios vizinhos, encerrando décadas de reivindicações por uma ligação definitiva sobre o rio Grande. A nova estrutura deverá facilitar o deslocamento de moradores, turistas e produtores rurais, além de impulsionar o desenvolvimento econômico e turístico do município.

O projeto avançou em abril deste ano, quando o consórcio Ponte Delfinópolis, formado pelas empresas Trena Terraplanagem e Construções SA e Vereda Engenharia Ltda, venceu o leilão realizado na sede da B3, em São Paulo.