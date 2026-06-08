O jovem João Vitor Galvão, de 22 anos, já está em casa e se recupera da facada sofrida durante a quermesse de Santo Antônio, no último sábado, 6, em Rifaina. O caso segue sob investigação e mobiliza familiares da vítima, que cobram a responsabilização do autor da agressão. O acusado chegou a ser preso, mas foi solto na audiência de custódia.

Após receber os primeiros atendimentos em Rifaina, João Vitor foi transferido para a Santa Casa de Pedregulho, onde passou por avaliação médica e permaneceu sob cuidados até receber alta. Agora, segue a recuperação ao lado da família, em Rifina, onde mora.

Segundo relato da vítima, os desentendimentos começaram ainda durante a festa. João Vitor afirma que o suspeito passou boa parte da noite o observando de forma intimidadora e demonstrando comportamento considerado hostil.