O jovem João Vitor Galvão, de 22 anos, já está em casa e se recupera da facada sofrida durante a quermesse de Santo Antônio, no último sábado, 6, em Rifaina. O caso segue sob investigação e mobiliza familiares da vítima, que cobram a responsabilização do autor da agressão. O acusado chegou a ser preso, mas foi solto na audiência de custódia.
Após receber os primeiros atendimentos em Rifaina, João Vitor foi transferido para a Santa Casa de Pedregulho, onde passou por avaliação médica e permaneceu sob cuidados até receber alta. Agora, segue a recuperação ao lado da família, em Rifina, onde mora.
Segundo relato da vítima, os desentendimentos começaram ainda durante a festa. João Vitor afirma que o suspeito passou boa parte da noite o observando de forma intimidadora e demonstrando comportamento considerado hostil.
De acordo com familiares, o homem também se aproximava repetidamente da namorada do jovem e de outras mulheres que estavam no grupo, situação que teria provocado desconforto entre os presentes.
"Ele ficava olhando de cara feia e se aproximando das meninas o tempo todo", relatou a mãe da vítima, Maria Rita Galvão.
Discussão terminou em facada
Segundo a versão apresentada pela família, João Vitor decidiu conversar com o homem após perceber as constantes aproximações.
Maria Rita afirma que o filho apenas pediu que o suspeito deixasse de importunar as mulheres que o acompanhavam. Durante a discussão, houve um empurrão e o homem caiu.
Ainda conforme o relato da família, ao se levantar, o suspeito sacou um canivete e atingiu João Vitor na região do tórax.
A agressão provocou momentos de tensão na quermesse. Amigos da vítima correram para prestar socorro e evitar que a situação se agravasse.
A mãe do jovem também criticou a demora no atendimento inicial. Segundo ela, o filho permaneceu ferido e perdendo sangue enquanto aguardava ajuda médica, aumentando o desespero dos familiares que acompanhavam a ocorrência.
Suspeito apresentou outra versão
Aos guardas municipais, o suspeito apresentou uma versão diferente dos fatos. Segundo seu relato, ele participava normalmente da quermesse quando se aproximou de algumas jovens que estavam no evento. Ainda de acordo com o homem, João Vitor teria ido até ele, o empurrado e exigido que deixasse o local.
O suspeito afirmou ainda que acreditou que o jovem estivesse armado com um canivete e, diante da situação, desferiu o golpe na região do peito da vítima.
As circunstâncias do caso e a veracidade das versões apresentadas serão analisadas durante a investigação.
Família pede responsabilização
Ainda abalada com o episódio, Maria Rita afirma que a maior preocupação da família agora é a recuperação completa do filho. Ao mesmo tempo, espera que o responsável pela agressão responda judicialmente pelo ocorrido.
"Espero que ele fique preso e responda pelo que fez", declarou.
O caso foi registrado pelas autoridades e segue em investigação. A Polícia Civil deverá ouvir testemunhas e analisar os elementos reunidos para esclarecer a dinâmica da ocorrência e definir eventuais responsabilidades.
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