Termina às 20h desta segunda-feira, 8, o prazo de inscrições para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) referente ao segundo semestre de 2026. O processo seletivo oferece 18.505 vagas em cursos superiores gratuitos de tecnologia distribuídos por todo o estado.

Do total disponível, 13.875 vagas serão preenchidas por meio do vestibular tradicional. Outras 4.630 são destinadas aos estudantes classificados pelo Provão Paulista. A prova está marcada para o dia 28 de junho, às 13h, e a taxa de inscrição é de R$ 90.

Fatec Franca oferece vagas em cinco cursos

Em Franca, os candidatos poderão concorrer a vagas em cinco cursos superiores de tecnologia.