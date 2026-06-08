Termina às 20h desta segunda-feira, 8, o prazo de inscrições para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) referente ao segundo semestre de 2026. O processo seletivo oferece 18.505 vagas em cursos superiores gratuitos de tecnologia distribuídos por todo o estado.
Do total disponível, 13.875 vagas serão preenchidas por meio do vestibular tradicional. Outras 4.630 são destinadas aos estudantes classificados pelo Provão Paulista. A prova está marcada para o dia 28 de junho, às 13h, e a taxa de inscrição é de R$ 90.
Fatec Franca oferece vagas em cinco cursos
Em Franca, os candidatos poderão concorrer a vagas em cinco cursos superiores de tecnologia.
Entre as opções está Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 38 vagas no período da manhã e 33 no período noturno. O curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma oferece 33 vagas à noite, com parte das disciplinas ministradas de forma online e síncrona, conforme o projeto pedagógico.
Também estão disponíveis vagas para Gestão da Produção Industrial, com 35 vagas pela manhã e 38 à noite; Gestão de Recursos Humanos, com 36 vagas no período matutino e 32 no noturno; e Gestão Empresarial, que oferece 35 vagas na modalidade de Educação a Distância (EaD).
Todos os cursos são gratuitos e possuem regime semestral.
Quem pode participar
Podem se inscrever candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam matriculados no terceiro ano dessa etapa de ensino, desde que comprovem a conclusão no momento da matrícula.
Quem ainda não atende ao requisito pode realizar a prova como treineiro, sem direito à matrícula.
Como fazer a inscrição
O cadastro deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do processo seletivo.
Antes de concluir a inscrição, os candidatos precisam preencher a ficha cadastral, responder ao questionário socioeconômico e consultar o Manual do Candidato.
Durante o processo, também é possível utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 ou 2025. Para isso, o número de inscrição do exame deve ser informado corretamente no sistema.
O candidato deverá escolher um curso como primeira opção e outro como segunda opção, podendo selecionar diferentes unidades e períodos.
A confirmação da inscrição ocorre somente após a compensação do pagamento da taxa, que pode ser efetuado por meio de agências bancárias, internet banking ou cartão de crédito.
Sistema garante bônus na nota
O Centro Paula Souza mantém o Sistema de Pontuação Acrescida, que concede bônus de 3% para candidatos autodeclarados afrodescendentes e de 10% para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.
Quem se enquadrar nas duas condições poderá receber acréscimo total de 13% na nota final.
A instituição alerta que as informações declaradas deverão ser comprovadas no ato da matrícula. Caso contrário, o candidato perderá o direito à vaga.
As Fatecs também disponibilizam computadores com acesso à internet para auxiliar candidatos que necessitem de apoio durante o processo de inscrição.
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