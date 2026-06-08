Um homem de 54 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado na noite desse domingo, 7, em uma área de mata na avenida Otto Paiva, no Jardim Portinari, em Franca.

Conhecido como "Nei Baiano", a vítima foi encontrada caída sobre um sofá em um terreno onde havia um barraco improvisado, localizado em frente ao Ecoponto da Prefeitura.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o homem apresentava diversos ferimentos provocados por arma branca. As perfurações atingiram regiões como tórax, pescoço, queixo, abdômen, mão e perna.