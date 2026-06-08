Um homem de 54 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado na noite desse domingo, 7, em uma área de mata na avenida Otto Paiva, no Jardim Portinari, em Franca.
Conhecido como "Nei Baiano", a vítima foi encontrada caída sobre um sofá em um terreno onde havia um barraco improvisado, localizado em frente ao Ecoponto da Prefeitura.
Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o homem apresentava diversos ferimentos provocados por arma branca. As perfurações atingiram regiões como tórax, pescoço, queixo, abdômen, mão e perna.
Estado grave mobilizou equipes de socorro
De acordo com as informações apuradas no local, a vítima estava com dificuldades para respirar e apresentava sinais de desorientação em razão da gravidade dos ferimentos.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e enviou uma USA (Unidade de Suporte Avançado) para o atendimento.
Diante do quadro clínico considerado grave, a equipe médica realizou a intubação ainda no local, antes de encaminhar o homem para a Santa Casa de Franca.
O estado de saúde atualizado da vítima não havia sido informado até o encerramento desta reportagem.
Polícia investiga autoria da agressão
A Polícia Militar compareceu ao local para registrar a ocorrência e iniciar os levantamentos sobre o caso.
Segundo os policiais, houve dificuldade para obter informações que possam ajudar na identificação do autor ou dos autores da tentativa de homicídio.
Pessoas que frequentam a área e vivem nas proximidades afirmaram não ter presenciado a agressão e disseram desconhecer quem seria o responsável pelo ataque.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pelas autoridades competentes.
Área é conhecida por ocupações improvisadas
O local onde a vítima foi encontrada é uma área de mata próxima à avenida Otto Paiva, onde há estruturas improvisadas utilizadas por pessoas em situação de vulnerabilidade social.
A motivação do crime ainda é desconhecida e será apurada durante a investigação.
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