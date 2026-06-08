Veja o obituário desta segunda-feira, 8, em Franca:
Nome: Nilza Angela Pereira Medeiros
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Alcina Albina de Moraes Neves
Idade: 85 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Neusa Maria Afonso Bueno
Idade: 69 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 11h
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