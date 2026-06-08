Veja o obituário desta segunda-feira, 8, em Franca:

Nome: Nilza Angela Pereira Medeiros

Idade: 86 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Alcina Albina de Moraes Neves

Idade: 85 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h