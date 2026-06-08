Os moradores de Franca devem enfrentar manhãs frias e tardes de temperaturas agradáveis nos próximos dias. A previsão meteorológica aponta tempo estável entre esta segunda, 8, e quarta-feira, 10, com predomínio de sol, aumento gradual das temperaturas e baixa possibilidade de chuva.

As condições climáticas mantêm características típicas do outono, com formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia, céu variando entre sol e muitas nuvens e noites com maior cobertura de nebulosidade.

Segunda-feira será sem chuvas

A semana começa temperaturas mais baixas nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, o sol aparece e garante elevação gradual dos termômetros.