Os moradores de Franca devem enfrentar manhãs frias e tardes de temperaturas agradáveis nos próximos dias. A previsão meteorológica aponta tempo estável entre esta segunda, 8, e quarta-feira, 10, com predomínio de sol, aumento gradual das temperaturas e baixa possibilidade de chuva.
As condições climáticas mantêm características típicas do outono, com formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia, céu variando entre sol e muitas nuvens e noites com maior cobertura de nebulosidade.
Segunda-feira será sem chuvas
A semana começa temperaturas mais baixas nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, o sol aparece e garante elevação gradual dos termômetros.
Durante a tarde, a nebulosidade aumenta, e a noite deve ser marcada por muitas nuvens. Apesar disso, não há previsão de chuva.
As temperaturas devem variar entre 10°C e 25°C.
Temperaturas sobem na terça-feira
Na terça-feira, o tempo permanece estável em Franca. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu mais encoberto.
A expectativa é de uma tarde mais quente em relação à segunda-feira, mantendo o clima agradável.
A mínima prevista é de 12°C, enquanto a máxima pode chegar aos 26°C.
Quarta-feira deve marcar 27ºC
A tendência de elevação das temperaturas continua na quarta-feira. O dia terá sol entre nuvens, períodos de céu nublado e muitas nuvens durante a noite.
Segundo a previsão, os termômetros devem registrar mínima de 12°C e máxima de 27°C, a maior temperatura prevista para o período.
A sensação térmica deve variar entre 12°C e 20°C ao longo do dia.
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