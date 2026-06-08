Um homem que era considerado foragido da Justiça pelo crime de furto acabou sendo preso durante uma ação da Polícia Militar, na noite desse domingo, 7, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Franca.

A captura aconteceu enquanto os cabos Rafael e Maikon, da 5ª Companhia, realizavam patrulhamento de rotina pela região. Durante o deslocamento pela rua Gabriela Lima de Freitas, no cruzamento com a rua Água Santa, os policiais perceberam dois indivíduos em comportamento suspeito.

Segundo a corporação, a dupla demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura, o que levou à abordagem imediata. Apesar de nada de irregular ter sido encontrado durante a revista pessoal, a situação mudou após a verificação dos dados.