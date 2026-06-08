09 de junho de 2026
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PRESO

Foragido por furto é capturado pela PM com reconhecimento facial

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Viaturas da PM em frente a CPJ, onde o criminosos foi apresentado
Viaturas da PM em frente a CPJ, onde o criminosos foi apresentado

Um homem que era considerado foragido da Justiça pelo crime de furto acabou sendo preso durante uma ação da Polícia Militar, na noite desse domingo, 7, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Franca.

A captura aconteceu enquanto os cabos Rafael e Maikon, da 5ª Companhia, realizavam patrulhamento de rotina pela região. Durante o deslocamento pela rua Gabriela Lima de Freitas, no cruzamento com a rua Água Santa, os policiais perceberam dois indivíduos em comportamento suspeito.

Segundo a corporação, a dupla demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura, o que levou à abordagem imediata. Apesar de nada de irregular ter sido encontrado durante a revista pessoal, a situação mudou após a verificação dos dados.

Com o auxílio do sistema Muralha Paulista, que utiliza tecnologia de reconhecimento facial, os militares confirmaram que um dos abordados era procurado pela Justiça e possuía um mandado de prisão em aberto por furto.

Diante da confirmação, o homem foi informado sobre a ordem judicial e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Após os procedimentos legais junto ao delegado de plantão, o mandado foi oficialmente cumprido e o suspeito permaneceu detido, à disposição da Justiça.

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