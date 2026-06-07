O pentacampeonato do Franca Basquete foi comemorado com emoção pelos jogadores logo após a vitória por 85 a 76 sobre o Pinheiros, neste domingo, 7, no "Pedrocão", em Franca. Em entrevistas concedidas após o apito final, os atletas destacaram uma temporada marcada por lesões, desafios físicos e momentos de frustração, mas que terminou com mais uma conquista nacional. A palavra mais repetida entre os campeões foi "superação", enquanto a união do elenco apareceu como um dos pilares da campanha que garantiu mais um troféu para a Capital do Basquete.

Cristiano Felício celebra título e destaca força do elenco

O pivô Cristiano Felício comemorou o título conquistado com a camisa francana e fez questão de valorizar a dificuldade da série contra o Pinheiros.

Segundo ele, o adversário exigiu o máximo da equipe durante toda a decisão. "Foi uma final muito dura. O Pinheiros realmente fez a gente trabalhar para ganhar o primeiro jogo, o segundo jogo. No terceiro eles vieram com uma proposta diferente e conseguiram nos vencer. Mas a gente sabia que voltar para Franca seria importante para nós."