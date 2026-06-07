O pentacampeonato do Franca Basquete foi comemorado com emoção pelos jogadores logo após a vitória por 85 a 76 sobre o Pinheiros, neste domingo, 7, no "Pedrocão", em Franca. Em entrevistas concedidas após o apito final, os atletas destacaram uma temporada marcada por lesões, desafios físicos e momentos de frustração, mas que terminou com mais uma conquista nacional. A palavra mais repetida entre os campeões foi "superação", enquanto a união do elenco apareceu como um dos pilares da campanha que garantiu mais um troféu para a Capital do Basquete.
Cristiano Felício celebra título e destaca força do elenco
O pivô Cristiano Felício comemorou o título conquistado com a camisa francana e fez questão de valorizar a dificuldade da série contra o Pinheiros.
Segundo ele, o adversário exigiu o máximo da equipe durante toda a decisão. "Foi uma final muito dura. O Pinheiros realmente fez a gente trabalhar para ganhar o primeiro jogo, o segundo jogo. No terceiro eles vieram com uma proposta diferente e conseguiram nos vencer. Mas a gente sabia que voltar para Franca seria importante para nós."
Felício destacou o peso de atuar diante da torcida francana e apontou o ambiente do Pedrocão como uma das vantagens da equipe. "Jogando em casa, com o apoio da torcida e com o time que a gente tem, isso acaba sendo uma vantagem importante."
O pivô também relembrou a longa temporada disputada pelo clube, que envolveu diversas competições simultaneamente. "A gente jogou o Paulista, o Super 8, a Champions League das Américas e agora o NBB. Fechar o ano com esse título é encerrar tudo com chave de ouro."
Para o jogador, o principal mérito do grupo foi a capacidade de superar os problemas físicos que acompanharam a equipe ao longo da temporada. "Tínhamos muitos jogadores lesionados. Conseguimos mascarar um pouco isso e jogar um pelo outro. Jogar como uma família, jogar realmente como uma equipe. A gente foi formado para isso."
Ao ser questionado sobre a comparação entre os títulos conquistados por Flamengo e Franca, Felício evitou estabelecer diferenças.
"Cada título tem um sabor especial. Cada um é diferente do outro. A gente precisa comemorar cada conquista como se fosse a primeira."
Sobre o futuro, o pivô tranquilizou os torcedores.
"Tenho mais um ano de contrato. Se Deus quiser, vou estar aqui novamente na próxima temporada."
Georginho exalta trabalho coletivo e define elenco como família
Eleito MVP da temporada e também das finais, Georginho fez um discurso marcado pela gratidão e pelo reconhecimento ao trabalho realizado fora das quadras.
O jogador revelou que ainda convivia com dores após uma lesão sofrida nos playoffs e agradeceu aos profissionais responsáveis por sua recuperação.
"Eu quero deixar um agradecimento público para toda a comissão técnica e para o departamento médico, principalmente para o Paulinho, o Rogerinho e o Anderson, que estiveram muito próximos de mim. Só assim eu consegui voltar e desempenhar meu papel."
O armador afirmou que o prêmio individual é consequência do esforço coletivo.
"Esse MVP é o reconhecimento de um trabalho muito árduo. Foi muito difícil chegar até aqui."
Dono de muitos títulos com a equipe, Georginho afirmou que cada conquista tem um significado diferente, mas classificou a atual campanha como uma das mais desafiadoras.
"Esse título tem um sabor de superação. Todo mundo vai comemorar muito agora, mas também vai descansar porque foi uma temporada extremamente desgastante."
Questionado sobre qual palavra definiria o sucesso do Franca nos últimos anos, ele não hesitou.
"Família."
Na sequência, explicou o significado da expressão dentro do elenco.
"A gente grita essa palavra todos os dias no vestiário. Passamos mais tempo com os jogadores do que com a nossa própria família. Então precisamos criar um ambiente onde todos se sintam bem, onde todos sejam bem recebidos."
Segundo Georginho, a construção de um time vencedor passa diretamente pela convivência diária.
"Não existe receita pronta. São personalidades diferentes, jogadores diferentes, mas os princípios sempre foram os mesmos. A gente criou um ambiente vencedor porque todo mundo gosta de trabalhar junto."
O jogador também destacou a dimensão histórica da conquista.
"A gente fez história como pentacampeão do NBB. Cada título teve uma trajetória diferente, mas todos foram especiais."
Sobre a permanência para a próxima temporada, preferiu não antecipar definições.
"Agora eu só quero comemorar com meus companheiros e com minha família. Estou cheio de dores e muito cansado dessa temporada."
Lucas Dias relembra dificuldades e diz que título ficará marcado para sempre
Principal referência técnica da equipe nos últimos anos, Lucas Dias não escondeu a emoção ao analisar a campanha.
O ala-pivô afirmou que a conquista tem um significado especial justamente pelas dificuldades enfrentadas durante a temporada.
"A gente sabe o quanto a cidade queria esse título. A gente também queria muito. Foi uma temporada extremamente desgastante."
Segundo ele, acompanhar o sofrimento dos companheiros foi uma das partes mais difíceis da caminhada.
"É muito difícil ver cada jogador sofrendo. Todo mundo jogando no sacrifício, jogando no limite."
Lucas destacou que o elenco raramente conseguiu atuar completo ao longo do ano.
"Quando a gente conseguiu ter o time inteiro à disposição, os resultados apareceram. O problema é que as lesões acabavam voltando."
Para o jogador, a conquista deste ano supera até mesmo outras campanhas vitoriosas da equipe.
"O primeiro título foi muito especial. Mas esse aqui vai ficar gravado para sempre."
Hexacampeão do NBB, Lucas acredita que esta foi a conquista mais difícil da carreira.
"Naquele primeiro título nosso time estava fisicamente no auge. Nesta temporada foi completamente diferente. Tivemos lesões o tempo inteiro."
Ele relembrou momentos que deixaram marcas no elenco.
"O Super 8 perdido para o Pinheiros ficou engasgado. A Champions também deixou um sentimento ruim. Nós ficamos feridos durante a temporada inteira."
A resposta veio justamente na reta decisiva.
"Chegar até aqui e conquistar o título mostra que nosso trabalho está sendo bem feito."
Lucas também fez questão de dividir a conquista com os torcedores.
"A gente sente a dor deles quando perde e quando não joga bem. Eles merecem esse título."
Sobre a permanência para a próxima temporada, preferiu não antecipar definições. Jogador vem sendo sondado pela equipe do Mogi.
Bennett comemora primeiro ano e título logo na estreia
Contratado para a temporada, Bennett celebrou a conquista logo em seu primeiro ano vestindo a camisa francana.
O armador destacou a importância de dividir o momento com companheiros que fizeram parte do início de sua trajetória no Brasil.
"Eu comecei minha carreira aqui no Brasil ao lado do Lucas Dias e do Georginho. Ganhar esse título com eles torna tudo ainda mais especial."
Mesmo com poucas palavras, o jogador demonstrou emoção ao comentar a conquista diante de um Pedrocão lotado.
"Esse momento foi muito especial."
Questionado sobre o famoso tapinha que ajudou a classificar a equipe contra o Mogi nos playoffs, respondeu de forma descontraída.
"Aquele tapinha foi 50% sorte e 50% Deus."
Rafa Mineiro valoriza trajetória e quer seguir em Franca
Um dos atletas mais identificados com a história recente do clube, Rafa Mineiro afirmou que ainda estava assimilando a conquista momentos após o apito final.
"É uma sensação única. Eu ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu."
O pivô destacou a ligação construída com a cidade ao longo da carreira.
"Minha filha é de Franca. Joguei aqui muitos anos atrás. Eu me considero uma cria do Pedrocão."
Mineiro também valorizou a campanha realizada pelo Pinheiros na decisão.
"A gente queria fechar a série em 3 a 0, mas sabíamos da força que eles tinham. Não era tão simples quanto algumas pessoas imaginavam."
Para ele, o destino reservou o melhor cenário possível para o encerramento da temporada.
"Que bom que tudo foi desenhado para sermos campeões aqui em casa, ao lado da nossa torcida."
Assim como outros companheiros, o jogador definiu a trajetória do time em uma única palavra.
"Superação."
Ele revelou que praticamente todo o elenco entrou em quadra convivendo com problemas físicos.
"Hoje jogamos todo mundo baleado. Eu estava com problema na coxa, outros jogadores também estavam sentindo dores. Mas todo mundo se entregou ao máximo."
Mineiro ainda agradeceu o acolhimento recebido desde seu retorno ao clube.
"Esse grupo me recebeu muito bem. Eu consegui desenvolver meu basquete e ajudar da maneira que era esperada."
Ao falar sobre o futuro, não escondeu a vontade de continuar na Capital do Basquete.
"Com certeza eu quero ficar. Franca é muito especial para mim."
Um título construído na adversidade
As entrevistas dos campeões deixaram claro que o pentacampeonato conquistado pelo Sesi Franca Basquete foi além dos números e das estatísticas.
Entre lesões, derrotas dolorosas e uma temporada considerada desgastante pelos próprios atletas, o elenco encontrou na união uma forma de superar as dificuldades.
Família para uns. Superação para outros. Independentemente da palavra escolhida, todas as respostas apontaram para o mesmo caminho: a força coletiva que permitiu ao Franca levantar mais uma vez o troféu do NBB diante de um Pedrocão lotado e em festa.
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