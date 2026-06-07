A conquista do pentacampeonato do NBB pelo Franca Basquete contra o Pinheiros por 85 a 76, neste domingo, 7, teve um protagonista além dos jogadores em quadra: a torcida. Com 4.045 pessoas no "Pedrocão", em Franca, o ginásio viveu uma de suas noites mais intensas dos últimos anos, transformando a decisão contra o Pinheiros em um espetáculo de apoio, pressão e emoção que começou antes mesmo do início da partida e só terminou após a entrega do troféu.

Uma decisão vivida desde o aquecimento

Muito antes da bola subir, o ambiente já indicava que a tarde seria especial. Aos poucos, as arquibancadas foram sendo tomadas por torcedores vestidos com as cores do Franca, enquanto bandeiras, cantos e gritos ecoavam pelo ginásio.

Nos arredores do ginásio, a multidão já cantava e provocava os jogadores rivais. Durante o aquecimento das equipes, a torcida participava ativamente da decisão. Cada movimentação dos jogadores francanos era recebida com aplausos, enquanto a equipe adversária encontrava um ambiente hostil e barulhento. Principalmente o técnico do Pinheiros, Gustavo de Conti, que desde que pisou em quadra foi vaiado.