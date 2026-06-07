Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo, 7, em Cristais Paulista, suspeito de cometer importunação sexual contra uma mulher de 23 anos que caminhava em uma pista pública da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava acompanhada do namorado quando teria sido abordada pelo suspeito. Ela relatou que o homem tocou seus cabelos e, em seguida, apalpou suas nádegas sem autorização.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o namorado da mulher foi até o suspeito para questioná-lo sobre a atitude. Durante a conversa, o homem teria confirmado o comportamento, o que provocou uma discussão que acabou evoluindo para uma luta corporal.