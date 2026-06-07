Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo, 7, em Cristais Paulista, suspeito de cometer importunação sexual contra uma mulher de 23 anos que caminhava em uma pista pública da cidade.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava acompanhada do namorado quando teria sido abordada pelo suspeito. Ela relatou que o homem tocou seus cabelos e, em seguida, apalpou suas nádegas sem autorização.
Ao tomar conhecimento do ocorrido, o namorado da mulher foi até o suspeito para questioná-lo sobre a atitude. Durante a conversa, o homem teria confirmado o comportamento, o que provocou uma discussão que acabou evoluindo para uma luta corporal.
Pessoas que estavam próximas intervieram para separar os envolvidos e acionaram a Polícia Militar. A ocorrência foi atendida pelo cabo De Mello e pelo soldado Araújo.
Como sofreu ferimentos durante a confusão, o suspeito precisou ser encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal para receber atendimento médico. Após ser liberado, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Segundo a polícia, familiares do homem estiveram na delegacia, mas não apresentaram documentos que comprovassem eventual condição relacionada à saúde mental do suspeito.
Após analisar os depoimentos e as circunstâncias da ocorrência, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual. O homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.
A legislação não prevê arbitramento de fiança para esse tipo de crime.
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