O transporte público de qualidade começa muito antes do ônibus chegar ao ponto. Nos bastidores da operação da MoV Franca, que assumiu a responsabilidade de gerenciar o transporte coletivo na cidade este ano, um setor estratégico trabalha de forma contínua para garantir que cada viagem aconteça com precisão, segurança e regularidade: o Centro de Controle Operacional (CCO), instalado no Terminal Urbano de Franca.

É de lá que saem as decisões que mantêm o sistema funcionando. Veículos, motoristas e horários são monitorados em tempo real, com equipes treinadas para identificar qualquer irregularidade e agir de forma imediata — antes que o problema chegue ao passageiro.

Tecnologia a serviço da pontualidade

Um dos pilares do CCO é o controle rigoroso de horários. Por meio de sistemas de rastreamento integrados, a equipe acompanha cada linha em operação e intervém sempre que algum desvio é detectado. Essa capacidade de resposta ágil é o que garante maior precisão e pontualidade no atendimento ao usuário.

O setor de tráfego da MoV Franca também atua de forma estratégica, cruzando dados e informações operacionais para antecipar e corrigir falhas. Quando uma inconsistência é identificada, ações corretivas são tomadas de imediato, minimizando impactos e assegurando a continuidade do serviço.

Câmeras a bordo: segurança para quem usa e para quem opera

Cada ônibus da frota conta com quatro câmeras instaladas internamente, integradas ao sistema de monitoramento do CCO. O recurso amplia o controle sobre ocorrências a bordo, apoia a tomada de decisões e reforça a prevenção de incidentes, protegendo tanto os passageiros quanto os colaboradores em campo.

Gente qualificada fazendo a diferença

Por trás de toda a tecnologia, há profissionais capacitados e constantemente atentos à operação. A equipe do CCO está preparada para realizar análises rápidas e tomar decisões assertivas, sempre com foco em não comprometer a regularidade do serviço, mesmo diante de situações imprevistas.

Com quatro câmeras por veículo e monitoramento ininterrupto de rotas e horários, o CCO opera como uma central de inteligência urbana — cuja eficiência se mede pelo que não acontece: o atraso evitado, o incidente contido, a viagem que transcorre sem que o passageiro perceba o esforço por trás dela.