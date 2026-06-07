A Polícia Civil de Franca investiga se uma disputa judicial relacionada a uma ação está por trás do ataque incendiário contra o escritório MVB Advogados, ocorrido na madrugada da segunda-feira, 1º, na avenida Vereador José Granzotte, no Jardim Piratininga. A OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil), seção de São Paulo, pediu prioridade no caso.
As imagens captadas por câmeras de monitoramento mostram o momento em que um carro estacionou em frente ao escritório. Um dos ocupantes desceu com um galão, espalhou um líquido inflamável sobre a fachada de madeira e, em seguida, provocou o incêndio.
Após a ação, o suspeito retornou ao veículo, que deixou o local rapidamente.
Ação judicial é principal linha de investigação
Segundo o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Márcio Murari, responsável pelo caso, a principal hipótese investigada é a de que o atentado tenha relação com um conflito envolvendo uma ação judicial onde um empresário perdeu a disputa contra um parceiro que não teria recebido o valor pactuado.
“Dias antes houve uma pichação no antigo escritório dele que a gente acha que tem ligação. As investigações prosseguem. A única coisa que liga esses fatos ocorreu há um tempo atrás, onde a vítima (advogados do escritório MVB) teve um dissabor com um empresário, que que acabou perdendo uma ação e teve um certo prejuízo”, afirmou.
Murari informou que dois inquéritos policiais foram instaurados para apurar os episódios e destacou que o empresário citado já foi indiciado em outras ocasiões. “Nós instauramos dois inquéritos policiais. Esse empresário já foi indiciado duas vezes e a gente acredita que tudo isso pode ter algum envolvimento”. O nome do empresário não foi divulgado.
“Não temos ainda provas se ele é o autor do último atentado, mas pelo que conversamos com o advogado, ele não tem nenhum outro problema. Então, isso nos leva a um caminho na investigação. As imagens do caso foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística para a gente ver as placas, para chegar ao autor e ao mandante”, completou.
Apesar da linha investigativa, a Polícia Civil ressalta que ainda não há provas definitivas que liguem diretamente o empresário ao incêndio.
OAB-SP pede prioridade
O caso também mobilizou a OAB-SP, que encaminhou um ofício à Polícia Civil manifestando preocupação com o atentado e solicitando atenção especial à investigação.
No documento, a entidade afirma acompanhar com preocupação episódios que possam representar ameaça, intimidação ou represália ao exercício da advocacia, atividade considerada indispensável à administração da Justiça pela Constituição Federal.
A Ordem também pediu prioridade na apuração dos fatos, citando a gravidade da ocorrência, a possível relação com restrições ao exercício profissional da advocacia e a necessidade de uma resposta rápida das instituições responsáveis pela segurança pública.
A entidade declarou ainda confiar no trabalho da Polícia Civil para identificar autores, eventuais mandantes e demais envolvidos, além de se colocar à disposição para colaborar com as investigações.
Investigação segue em andamento
As imagens do ataque foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística, que realiza análises para tentar identificar a placa do veículo utilizado na ação.
Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil segue investigando o caso.
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