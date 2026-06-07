A Polícia Civil de Franca investiga se uma disputa judicial relacionada a uma ação está por trás do ataque incendiário contra o escritório MVB Advogados, ocorrido na madrugada da segunda-feira, 1º, na avenida Vereador José Granzotte, no Jardim Piratininga. A OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil), seção de São Paulo, pediu prioridade no caso.

As imagens captadas por câmeras de monitoramento mostram o momento em que um carro estacionou em frente ao escritório. Um dos ocupantes desceu com um galão, espalhou um líquido inflamável sobre a fachada de madeira e, em seguida, provocou o incêndio.

Após a ação, o suspeito retornou ao veículo, que deixou o local rapidamente.

Ação judicial é principal linha de investigação