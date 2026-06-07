09 de junho de 2026
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PRESO

Condenado por estupro é capturado pela PM em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Homem capturado pela PM em Franca
Homem capturado pela PM em Franca

Um homem condenado a oito anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro foi preso pela Polícia Militar nesse sábado, 6, na zona norte de Franca. A captura ocorreu durante patrulhamento realizado por policiais da 5ª Companhia, após informações sobre a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça no último dia 3 de junho.

De posse das informações sobre a ordem judicial, os militares intensificaram as buscas e localizaram o procurado na avenida Doutor William Azzuz.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Na sequência, a equipe realizou consulta aos sistemas policiais por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que confirmou a validade do mandado de prisão.

Prisão confirmada

Com a ordem judicial confirmada, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, a condenação está relacionada ao estupro da própria prima. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena determinada pela sentença judicial.

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