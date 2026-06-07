Um homem condenado a oito anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro foi preso pela Polícia Militar nesse sábado, 6, na zona norte de Franca. A captura ocorreu durante patrulhamento realizado por policiais da 5ª Companhia, após informações sobre a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça no último dia 3 de junho.

De posse das informações sobre a ordem judicial, os militares intensificaram as buscas e localizaram o procurado na avenida Doutor William Azzuz.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Na sequência, a equipe realizou consulta aos sistemas policiais por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que confirmou a validade do mandado de prisão.

Prisão confirmada