Um incêndio em uma residência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desse sábado, 6, na avenida Pedro Calandria Fernandes, no bairro Moreira Júnior, na região norte de Franca. As chamas atingiram materiais e madeiras na área externa do imóvel e foram controladas sem registro de vítimas.

Duas equipes foram deslocadas para a ocorrência após o acionamento. A informação inicial indicava a possível presença de uma vítima no local, o que exigiu atenção redobrada durante a chegada das equipes.

No entanto, durante a vistoria realizada pelos bombeiros, ninguém foi encontrado ferido. Com a situação sob controle, os militares concentraram os esforços no combate às chamas para evitar que o fogo se propagasse para outras áreas da residência.

Chamas foram controladas rapidamente