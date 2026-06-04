Reforço policial, retorno de policiais civis aposentados, uso de tecnologias, rediscussão sobre a eficácia da Fundação Casa e programas sociais estiveram entre os principais temas abordados pelos pré-candidatos a deputado estadual por Franca na campanha Franca Tem Voz.
Ao responderem a uma pergunta sobre segurança pública, os participantes apresentaram diferentes propostas para enfrentar a criminalidade e ampliar a sensação de segurança da população.
Vídeos semanais
Os pré-candidatos poderão apresentar semanalmente suas propostas e posicionamentos sobre temas considerados relevantes para a população. No caso dos postulantes à Assembleia Legislativa, a equipe de reportagem do GCN encaminha uma pergunta às quartas-feiras, com prazo para envio das respostas em vídeo até as 16h do mesmo dia. O material é reunido em publicação nas redes sociais e acompanhado de texto jornalístico.
O que disseram os pré-candidatos?
A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte:
"A sensação de insegurança é um fato em Franca e na região. A população cobra mais policiamento, sempre um desafio frente ao orçamento do governo do Estado. Há também preocupação crescente sobre o número de feminicídios e violência contra as mulheres. A Fundação Casa e as medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes em conflito com a lei também são parte desse debate — muitos questionam sua eficácia. Qual sua opinião sobre estes desafios e o que mais propõe?"
Alexandre Tabah (Novo): “A sensação da insegurança é real e o aumento de feminicídios mostra que precisamos agir com mais firmeza.
Defendo mais policiamento, uso de tecnologia e inteligência para combater o crime e proteger as mulheres. Sobre a Fundação Casa, precisamos discutir sua eficácia quando facções criminosas utilizam menores para cometer crimes graves.
A Justiça precisa funcionar. Sou favorável à redução da maioridade penal para crimes graves. O cidadão de bem precisa voltar a ser prioridade.”
Flávia Lancha (PSD): “Desde 2023, busco soluções com as polícias Civil e Militar para melhorar a segurança da nossa região. Enviei propostas ao Estado que precisam sair do papel.
Uma delas é regulamentar a volta de policiais civis aposentados para suprir o atual déficit de pessoal, que é de 45%.
Também defendo o uso de novas tecnologias contra o crime, como fazem Indaiatuba e São José dos Campos. Por fim, combater a violência contra a mulher e resolver a questão dos menores infratores exige atenção multidisciplinar, unindo segurança, educação, saúde e amparo social.”
Marcos Ferreira (PSB): “A sensação de insegurança está diretamente relacionada com a desigualdade social. Propomos um plano regional de desenvolvimento, programa Jovem Aprendiz a partir dos 14 anos, programa Primeiro Emprego a partir dos 18, inclusive para jovens em internação socioeducativa do ECA.
Também defendemos programa de empregabilidade para mulheres e jovens vítimas de violência doméstica, garantindo independência financeira. Por isso é necessário disputar o orçamento do Estado para implementar programas que promovam o aumento da renda e a redução da desigualdade.
Defendemos ainda a destinação de recursos para que Franca e região aprimorem os serviços de zeladoria, iluminação pública, infraestrutura urbana e rural, sempre com participação popular e mobilização social.”
Projeto segue até as eleições
Os vídeos integram a campanha Franca Tem Voz, iniciativa que reúne entidades, veículos de comunicação e instituições da cidade com o objetivo de ampliar o debate sobre temas de interesse regional e estimular o fortalecimento da representação política de Franca e região nas esferas estadual e federal.
Ao longo das próximas semanas, os pré-candidatos voltarão a se manifestar sobre novos temas definidos pela organização do projeto. Após a homologação das candidaturas, a iniciativa também promoverá sabatinas individuais com os candidatos confirmados.
A pré-candidata Prof. Priscila (PT) enviou o vídeo após o prazo estabelecido e, por isso, não consta nesta primeira edição. A Delegada Graciela (PL) e a Cristiany de Castro (Republicanos) não enviaram suas gravações.
Sergio Granero (Republicanos) retirou sua pré-candidatura e, segundo ele, não irá disputar uma vaga para deputado estadual.
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