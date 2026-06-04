Reforço policial, retorno de policiais civis aposentados, uso de tecnologias, rediscussão sobre a eficácia da Fundação Casa e programas sociais estiveram entre os principais temas abordados pelos pré-candidatos a deputado estadual por Franca na campanha Franca Tem Voz.

Ao responderem a uma pergunta sobre segurança pública, os participantes apresentaram diferentes propostas para enfrentar a criminalidade e ampliar a sensação de segurança da população.

Vídeos semanais

Os pré-candidatos poderão apresentar semanalmente suas propostas e posicionamentos sobre temas considerados relevantes para a população. No caso dos postulantes à Assembleia Legislativa, a equipe de reportagem do GCN encaminha uma pergunta às quartas-feiras, com prazo para envio das respostas em vídeo até as 16h do mesmo dia. O material é reunido em publicação nas redes sociais e acompanhado de texto jornalístico.

O que disseram os pré-candidatos?