Redução da maioridade penal, endurecimento das penas para criminosos, combate ao crime organizado, investimentos nas forças de segurança e críticas ao governo federal dominaram as respostas dos pré-candidatos a deputado federal por Franca, dentro da campanha Franca Tem Voz.

Ao responderem a uma pergunta sobre segurança pública, os postulantes apresentaram diferentes propostas para enfrentar a criminalidade, expondo visões distintas sobre mudanças na legislação penal, fortalecimento das polícias e estratégias para aumentar a sensação de segurança da população.

Vídeos semanais

Os pré-candidatos poderão apresentar semanalmente suas propostas e posicionamentos sobre temas considerados relevantes para a população. No caso dos postulantes à Câmara Federal, a equipe de reportagem do GCN enviará uma pergunta até às 10h das segundas-feiras. As respostas deverão ser encaminhadas em vídeo, com duração máxima de 45 segundos, até às 16h do mesmo dia. O material será reunido em uma publicação única no Instagram do GCN, acompanhada de texto jornalístico divulgado às terças-feiras.