Nos últimos cinco anos, mais de 7 mil moradores de Franca passaram por cursos gratuitos de qualificação profissional. Desde 2021, R$ 14 milhões em crédito foram liberados para empreendedores da cidade. Esses números traduzem uma política da Prefeitura de Franca que conecta quem precisa de emprego, quem quer abrir um negócio e quem já empreende e precisa crescer, tudo com programas gratuitos e atendimento presencial no município.

Qualificação profissional gratuita para diferentes perfis

O Caminho para o Emprego é o programa municipal voltado à formação profissional gratuita. Os cursos são oferecidos em parceria com Senai, Senac, Sebrae e empresas privadas, e atendem áreas como gastronomia, informática, programação, estética, marketing digital, elétrica e serviços operacionais.

A proposta atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem quer mudar de área ou iniciar uma atividade autônoma. Ao concluir o curso, o participante pode cadastrar o currículo nos programas municipais de empregabilidade e ampliar o acesso às vagas abertas na cidade.

Emprega Franca aproxima trabalhadores das vagas

Para quem já está pronto para o mercado, o Emprega Franca faz a ponte entre trabalhadores e empresas. O serviço realiza intermediação de mão de obra, divulgação de vagas e encaminhamento para entrevistas em diferentes setores da economia local.

O atendimento funciona no prédio anexo ao Terminal Rodoviário e reúne também os serviços do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e programas de inclusão profissional.

Na prática, muitos moradores utilizam os dois programas de forma integrada: primeiro se qualificam, depois entram no banco de currículos para encaminhamento às oportunidades disponíveis.

Formalização rápida para quem quer empreender

Para quem deseja abrir ou regularizar um negócio, a Sala do Empreendedor concentra orientação para MEIs, autônomos e profissionais liberais. Em atividades classificadas como de baixo risco, o processo de formalização pode ser concluído rapidamente, reduzindo burocracia e abrindo caminho para acesso a programas públicos e linhas de financiamento.

Esse serviço integra o Prospera Franca, programa criado para facilitar a formalização de empreendedores e estimular novos negócios nos bairros da cidade.

Crédito acessível para quem já empreende

O Bora Crescer amplia o apoio a quem já tem um pequeno negócio e precisa de capital para avançar. Além de orientação técnica, o programa oferece acesso a linhas de crédito por meio do Banco do Povo.

Desde 2021, cerca de R $ 14 milhões foram liberados para empreendedores de Franca. As linhas têm juros reduzidos e incluem condições especiais para mulheres empreendedoras, com possibilidade de carência para início do pagamento.

Oportunidades para cada momento da vida

Qualificação, empregabilidade, formalização e crédito formam uma cadeia que acompanha o morador em diferentes fases: do primeiro emprego à consolidação do próprio negócio. Em uma cidade que figura entre as mais bem avaliadas do país em qualidade de vida, esses programas funcionam também como instrumentos de inclusão produtiva e fortalecimento econômico.

Serviço

Sala do Empreendedor

Atendimento presencial e online para formalização de negócios, orientação ao empreendedor e acesso a programas municipais.

WhatsApp: (16) 3721-4669

E-mail: saladoempreendedor@franca.sp.gov.br

Atendimento presencial: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.