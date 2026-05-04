A Agência ACIF está com uma condição especial para empresas que desejam investir em marketing com mais vantagem: marcas que contratarem a gestão de redes sociais até o dia 31 de maio garantem um mês extra de serviço, sem custo. Ou seja, ao fechar um plano de 6 meses, o associado recebe 7, e nos contratos de 12 meses, ganha 13 meses de gestão completa.

A ação é voltada a empresários que querem profissionalizar sua presença digital com planejamento, produção de conteúdo e estratégias de engajamento, contando com uma equipe especializada, que inclui publicitários, social medias, jornalistas e designers de ponta, com conhecimento em ferramentas de IA, ilustração, motion e edição de vídeos.

Há 2 anos como cliente da Agência ACIF, o empresário Carlos Eduardo Giacomelli afirma que sua experiencia tem sido “extremamente positiva”.



Foto: Wilker Maia/ACIF

“Estamos muito satisfeitos com essa parceria. Desde o início, percebemos uma evolução clara nos nossos resultados comerciais, fruto de um trabalho consistente e bem estruturado. A equipe demonstra alto nível de profissionalismo em todas as entregas, com criativos, textos, imagens e vídeos de excelente qualidade, sempre alinhados com os objetivos da marca, além de demonstrarem real preocupação com os nossos resultados. Sem dúvida, é uma parceria que agrega muito valor para o nosso crescimento e esperamos mantê-la por muito tempo”, afirma o empreendedor à frente da be.veggie Alimentos Naturais.

Para saber mais sobre a Agência ACIF e as vantagens do mês de maio, entre em contato pelo (16) 99156-3799, ou clique e fale pelo WhatsApp: https://wa.me/16991563799.

Comunicação Completa

Além da gestão de redes sociais, a Agência ACIF oferece orientação de marketing gratuita para associados, com diagnóstico completo que inclui análise SWOT, definição de posicionamento e estratégias para aumentar a visibilidade da marca.

“A Agência ACIF reúne soluções completas para empresas que buscam melhorar sua comunicação e presença no mercado. Trabalhamos desde a criação de sites e materiais gráficos até a gestão de redes sociais e campanhas pagas, sempre com estratégias personalizadas para cada negócio”, explica Luciene Batista, responsável pelo atendimento comercial da Agência ACIF.

Com estrutura formada por profissionais de marketing, publicidade, design gráfico, audiovisual e jornalismo, a Agência ACIF atua de forma integrada, oferecendo serviços como:

Gestão de redes sociais, com planejamento, criação de artes, vídeos e acompanhamento de resultados;

Desenvolvimento de logotipos e identidades visuais;

Criação de sites e landing pages;

Produção de materiais gráficos e papelaria;

Gestão de tráfego pago em plataformas como Google, Facebook e Instagram.

Outro diferencial está no vínculo com a ACIF, que permite acesso a dados estratégicos do Instituto de Pesquisa da entidade, contribuindo para campanhas mais assertivas e alinhadas ao mercado local.

“Por estar conectada à ACIF, a agência entende de perto a realidade das empresas da cidade e consegue oferecer soluções mais alinhadas às necessidades locais. Além disso, os serviços contam com condições diferenciadas para associados, tornando o investimento ainda mais acessível”, destaca Luciene.

Serviço

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