O Certificado Digital é um documento eletrônico que permite que pessoas e empresas realizem transações online com segurança e validade jurídica. Na prática, ele agiliza a rotina empresarial, seja na assinatura de contratos com fornecedores e parceiros ou na emissão de Nota Fiscal Eletrônica, reduzindo o uso de papel, gerando economia financeira e contribuindo com o meio ambiente.

Além disso, facilita o acesso aos portais do governo, possibilitando resolver demandas como declaração do Imposto de Renda, cadastros e envio de obrigações sem a necessidade de deslocamento, com mais praticidade e menor risco de fraudes.

Para a área jurídica, a certificação é indispensável. Ela permite protocolar ações diretamente nos sistemas dos tribunais, elimina idas ao fórum e possibilita o atendimento a clientes em qualquer parte do Brasil. Já para o setor contábil, é uma ferramenta essencial, garantindo acesso seguro a sistemas como o Sped (Sistema Público de Escrituração Digital) e o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).

Mas, para que tudo isso aconteça com total segurança, é fundamental escolher com atenção a autoridade de registro responsável pela emissão do Certificado Digital.

Há mais de 15 anos no mercado, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) se destaca pela competência na execução do serviço. Recentemente, conquistou o 1º lugar nacional no Programa de Excelência Certisign, que avalia critérios como sigilo de dados, conexões protegidas, infraestrutura, qualificação da equipe e atendimento ao cliente. Ao todo, 400 autoridades de registro foram auditadas em todo o Brasil.

“Com a ACIF, é possível ter acesso a todas as facilidades proporcionadas pelo Certificado Digital com total confiança e segurança, contando com uma autoridade de registro experiente, reconhecida nacionalmente e preparada para oferecer um atendimento qualificado, garantindo que todo o processo seja realizado com excelência, proteção de dados e a tranquilidade que você e sua empresa precisam”, afirma o coordenador do Certificado Digital ACIF, Alexandre Fortes.

Acesso facilitado

Para aproveitar todas as vantagens da Certificação Digital com praticidade e sem abrir mão da segurança, entre em contato com a ACIF pelo telefone (16) 99973-0199 ou, se preferir, fale diretamente pelo WhatsApp: https://wa.me/5516999730199.

A entidade oferece três modalidades de atendimento: por videochamada, no endereço indicado pelo solicitante ou presencialmente, na Rua Monsenhor Rosa, 1940, no Centro. O espaço conta com ambiente climatizado, cafés especiais e convênio com estacionamento próximo, garantindo mais conforto e comodidade.

Os atendimentos remotos são realizados mediante agendamento, enquanto os presenciais não exigem horário marcado. Em ambos os casos, a emissão do Certificado Digital é rápida e pode ser concluída em poucos minutos.

Confira, a seguir, outras facilidades da Certificação Digital com a agente de registro da ACIF, Fernanda Teixeira: