18 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OPERAÇÃO

Gaeco e PM prendem 2 por exploração sexual online em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Franca
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Franca

Uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em parceria com a Polícia Militar, resultou na prisão de duas pessoas em flagrante nesta quinta-feira, 16, em Franca. A ação faz parte de uma investigação que apura a possível exploração sexual de adolescentes pela internet.

De acordo com o Gaeco, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade. Durante as diligências, equipes recolheram equipamentos eletrônicos que podem ajudar a esclarecer o caso.

Os materiais apreendidos serão encaminhados para perícia técnica. A análise deve aprofundar as investigações e verificar a existência de conteúdos ou comunicações que indiquem a prática do crime.

Por causa do sigilo, o órgão não divulgou os nomes dos investigados nem os endereços onde ocorreram as buscas.

Em nota, o Gaeco destacou que a atuação faz parte do trabalho de combate a crimes praticados no ambiente digital, especialmente aqueles que envolvem crianças e adolescentes.

As investigações continuam.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários