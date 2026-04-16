Uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em parceria com a Polícia Militar, resultou na prisão de duas pessoas em flagrante nesta quinta-feira, 16, em Franca. A ação faz parte de uma investigação que apura a possível exploração sexual de adolescentes pela internet.
De acordo com o Gaeco, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade. Durante as diligências, equipes recolheram equipamentos eletrônicos que podem ajudar a esclarecer o caso.
Os materiais apreendidos serão encaminhados para perícia técnica. A análise deve aprofundar as investigações e verificar a existência de conteúdos ou comunicações que indiquem a prática do crime.
Por causa do sigilo, o órgão não divulgou os nomes dos investigados nem os endereços onde ocorreram as buscas.
Em nota, o Gaeco destacou que a atuação faz parte do trabalho de combate a crimes praticados no ambiente digital, especialmente aqueles que envolvem crianças e adolescentes.
As investigações continuam.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.