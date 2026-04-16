Uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em parceria com a Polícia Militar, resultou na prisão de duas pessoas em flagrante nesta quinta-feira, 16, em Franca. A ação faz parte de uma investigação que apura a possível exploração sexual de adolescentes pela internet.

De acordo com o Gaeco, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade. Durante as diligências, equipes recolheram equipamentos eletrônicos que podem ajudar a esclarecer o caso.

Os materiais apreendidos serão encaminhados para perícia técnica. A análise deve aprofundar as investigações e verificar a existência de conteúdos ou comunicações que indiquem a prática do crime.