Um acidente na SP-334 deixou o motociclista Wesley Almeida de Oliveira, de 21 anos, em estado grave na tarde de quarta-feira, 15, no km 355, em Batatais. Após a colisão com um micro-ônibus, ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, sendo posteriormente internado no Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto, onde precisou passar por diversas transfusões de sangue.
De acordo com informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária responsável, o acidente ocorreu por volta das 13h45, no sentido sul da rodovia. O micro-ônibus trafegava pela faixa 2 quando realizou uma conversão à direita para acessar uma estrada de terra. Sem tempo hábil para frear ou desviar, a motocicleta, uma Honda CB 250 Twister, colidiu na traseira do veículo, e o piloto sofreu tombamento na pista.
O condutor da moto foi socorrido por uma ambulância e levado inicialmente a uma unidade de pronto atendimento. Já os ocupantes do micro-ônibus não se feriram.
A ocorrência teve criticidade moderada, com interdição parcial da faixa 2 por cerca de 30 minutos. A motocicleta foi retirada da pista às 14h15, liberando o tráfego. A perícia esteve no local por volta das 16h45, e o veículo foi removido por guincho às 17h05. O micro-ônibus seguiu viagem minutos antes.
Diante da gravidade do quadro clínico, familiares e amigos iniciaram uma mobilização para doação de sangue. Wesley precisou de múltiplas transfusões e continua necessitando de apoio.
Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Wesley no momento da doação.
Requisitos para doação de sangue
- Idade: entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);
- Peso: acima de 50 kg;
- Saúde: estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, febre ou infecções;
- Alimentação: estar alimentado, evitando comidas gordurosas nas três horas que antecedem a doação;
- Hidratação: beber bastante água antes da doação.
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