Um acidente na SP-334 deixou o motociclista Wesley Almeida de Oliveira, de 21 anos, em estado grave na tarde de quarta-feira, 15, no km 355, em Batatais. Após a colisão com um micro-ônibus, ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, sendo posteriormente internado no Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto, onde precisou passar por diversas transfusões de sangue.

De acordo com informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária responsável, o acidente ocorreu por volta das 13h45, no sentido sul da rodovia. O micro-ônibus trafegava pela faixa 2 quando realizou uma conversão à direita para acessar uma estrada de terra. Sem tempo hábil para frear ou desviar, a motocicleta, uma Honda CB 250 Twister, colidiu na traseira do veículo, e o piloto sofreu tombamento na pista.

O condutor da moto foi socorrido por uma ambulância e levado inicialmente a uma unidade de pronto atendimento. Já os ocupantes do micro-ônibus não se feriram.