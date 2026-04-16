A obra na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades da cachoeira, em Franca, deve ser concluída no início do segundo semestre. A previsão foi informada nesta quarta-feira, 16, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Os trabalhadores realizam serviços de drenagem, que exigem cuidados técnicos específicos. Além disso, o período de chuvas atrasou o cronograma, segundo a administração municipal.

Na segunda etapa da obra, dentro do prazo previsto, será realizado o alargamento do trecho da Ismael Alonso y Alonso, segundo a Secretaria de Infraestrutura.