A obra na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades da cachoeira, em Franca, deve ser concluída no início do segundo semestre. A previsão foi informada nesta quarta-feira, 16, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Os trabalhadores realizam serviços de drenagem, que exigem cuidados técnicos específicos. Além disso, o período de chuvas atrasou o cronograma, segundo a administração municipal.
Na segunda etapa da obra, dentro do prazo previsto, será realizado o alargamento do trecho da Ismael Alonso y Alonso, segundo a Secretaria de Infraestrutura.
De acordo com a pasta, a proposta é ampliar as faixas de rolamento utilizando a faixa de grama ao lado do guard-rail, que margeia o córrego. A medida tem como objetivo aumentar a capacidade da via e melhorar a fluidez do trânsito.
O alargamento deve abranger o trecho entre os retornos, nas proximidades de uma concessionária de veículos, até a região do cruzamento com a avenida Champagnat. O recapeamento da via também está previsto no planejamento.
A interdição provocada pela obra obriga motoristas a utilizarem rotas alternativas ao passar pela região. Uma das opções é o desvio pelas ruas Antônio Belmonte e Lázaro de Araújo, que opera em mão dupla, para quem segue no sentido bairro-Centro.
O desvio adotado tem gerado reclamações de motoristas que circulam pela região. Segundo eles, o trecho não comporta o volume de veículos vindos da avenida, o que já teria provocado, de acordo com relatos, ao menos três acidentes de trânsito.
O trecho, no entanto, teve a sinalização ampliada.
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