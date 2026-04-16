Uma distribuidora de produtos pet foi alvo de furto na madrugada desta quarta-feira, 15, por volta das 2h30, na avenida Orlando Serafini, no Distrito Industrial, em Franca. Criminosos invadiram o depósito e causaram um prejuízo estimado em cerca de R$ 2 milhões. Ninguém foi identificado ou preso.
Ao menos seis suspeitos participaram da ação. O grupo escalou e arrombou a estrutura metálica do barracão para conseguir acessar o interior do depósito.
Imagens de câmeras de segurança mostram os criminosos circulando pelo local com lanternas, enquanto vasculhavam os cômodos e separavam os produtos que seriam levados. Entre os itens levados estão mais de 16 mil caixas de vacinas veterinárias, que estavam armazenadas em câmaras frias, além de pelo menos cinco televisores, air fryers, barris de chope e um frigobar.
De acordo com a empresa, as TVs e os barris seriam utilizados em ações promocionais e sorteios para clientes.
Toda a carga foi colocada em um furgão branco utilizado na fuga.
As vacinas furtadas exigem armazenamento em temperaturas controladas, o que dificulta a comercialização irregular. Se os medicamentos não forem mantidos corretamente, podem perder a eficácia e até prejudicar a saúde dos animais.
O furto só foi percebido na manhã desta quarta-feira, quando funcionários chegaram para trabalhar e encontraram sinais de arrombamento no local.
A Polícia Militar foi acionada, a perícia esteve na empresa, e o caso agora é investigado pela Polícia Civil.
Até o fechamento deste texto, nenhum suspeito foi localizado.
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