Uma distribuidora de produtos pet foi alvo de furto na madrugada desta quarta-feira, 15, por volta das 2h30, na avenida Orlando Serafini, no Distrito Industrial, em Franca. Criminosos invadiram o depósito e causaram um prejuízo estimado em cerca de R$ 2 milhões. Ninguém foi identificado ou preso.

Ao menos seis suspeitos participaram da ação. O grupo escalou e arrombou a estrutura metálica do barracão para conseguir acessar o interior do depósito.

Imagens de câmeras de segurança mostram os criminosos circulando pelo local com lanternas, enquanto vasculhavam os cômodos e separavam os produtos que seriam levados. Entre os itens levados estão mais de 16 mil caixas de vacinas veterinárias, que estavam armazenadas em câmaras frias, além de pelo menos cinco televisores, air fryers, barris de chope e um frigobar.