Em meio à falta de fórmulas especiais para crianças com APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca) na Farmácia de Alto Custo, em Franca, um anúncio de venda do produto nas redes sociais tem gerado revolta entre mães que dependem do fornecimento público.

A publicação, feita há cerca de 22 horas por uma usuária no Facebook Marketplace, oferece 10 latas da fórmula Neocate LCP, de 400 gramas cada, pelo valor total de R$ 1.200. No anúncio, a vendedora destaca que o preço seria inferior ao praticado em farmácias, onde cada unidade pode ultrapassar R$ 300.

O que chama a atenção das famílias, no entanto, é que o próprio rótulo do produto indica “venda proibida pelo comércio”, já que a fórmula é destinada a necessidades dietoterápicas específicas e, em muitos casos, é fornecida pelo sistema público de saúde mediante prescrição médica.