O Sesi Franca Basquete chegou à Argentina nesta quarta-feira, 15, para a disputa do Final Four da BCLA (Basketball Champions League Américas). A equipe já analisa o Nacional, do Uruguai, adversário na semifinal. O confronto será disputado em Buenos Aires nesta sexta-feira, 17, às 17h40, no ginásio do Obras Sanitarias. A outra semifinal reúne Flamengo e Boca Juniors.

A equipe do Franca viajou para a Argentina logo após vencer o Brasília, no Distrito Federal, na última terça-feira, 14, encerrando a fase de classificação do NBB (Novo Basquete e Brasil).

O técnico Helinho Garcia terá todo o elenco à disposição para buscar o título da BCLA, competição que garante ao campeão o direito de disputar o Mundial de Clubes.