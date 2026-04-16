O Sesi Franca Basquete chegou à Argentina nesta quarta-feira, 15, para a disputa do Final Four da BCLA (Basketball Champions League Américas). A equipe já analisa o Nacional, do Uruguai, adversário na semifinal. O confronto será disputado em Buenos Aires nesta sexta-feira, 17, às 17h40, no ginásio do Obras Sanitarias. A outra semifinal reúne Flamengo e Boca Juniors.
A equipe do Franca viajou para a Argentina logo após vencer o Brasília, no Distrito Federal, na última terça-feira, 14, encerrando a fase de classificação do NBB (Novo Basquete e Brasil).
O técnico Helinho Garcia terá todo o elenco à disposição para buscar o título da BCLA, competição que garante ao campeão o direito de disputar o Mundial de Clubes.
O Franca realiza um treino nesta quinta-feira e também segue com a análise da equipe uruguaia. “Vamos nos preparar o melhor possível, ‘scouteando’ a equipe do Nacional e nos preparando para aquilo que vamos executar no jogo”, disse Helinho.
O treinador francano afirmou que o time precisa jogar com intensidade o tempo todo para conseguir a vaga na final. “Jogo único, o próprio nome já diz. Tem que deixar tudo, tem que estar atento desde o começo às variações que são necessárias dentro da partida, às características do adversário. É um jogo que exige foco e intensidade total para que a gente possa buscar a vitória”, disse Helinho nesta quinta-feira, 16.
Os jogadores relacionados são: Bennett, Felício, Lucas Dias, Laterza, Mineiro, Georginho, Rodriguez, David Jackson, Zu Júnior e os jovens Vini Santos e Piá.
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