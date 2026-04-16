A Prefeitura de Franca inaugurou nesta quinta-feira, 16, mais uma unidade da rede municipal de ensino. A EMEB "Wilson Scarabucci Teixeira", localizada no bairro São José, foi entregue oficialmente em cerimônia na escola localizada na rua Continentino Jacinto da Silva, 1.931.
A nova escola foi projetada com estrutura moderna voltada ao desenvolvimento pedagógico dos alunos. Ao todo, são sete salas de aula, com capacidade para atender cerca de 130 estudantes. O espaço conta ainda com dois refeitórios, parque infantil, quadra descoberta e ambientes integrados para professores, direção e coordenação.
A unidade também dispõe de salas específicas para atendimento pedagógico e suporte educacional, incluindo espaços destinados a orientador educacional, assistente social, psicólogo e secretaria.
Homenagem
O nome da escola é uma homenagem ao professor Wilson Scarabucci Teixeira, nascido em Franca em 12 de abril de 1924. Com formação em contabilidade, magistério e direito, ele construiu uma trajetória de mais de 35 anos na educação, atuando como professor e diretor. É lembrado como uma referência ética no ensino da cidade.
Ampliação da rede
A entrega da nova unidade faz parte do plano de expansão da rede municipal. Recentemente, a Prefeitura também inaugurou a escola "Nadeide Scarabucci", na Vila São Sebastião, e a creche "Maria Aparecida Corrêa Borges", no Jardim Piratininga II, que já atende 138 crianças.
Nos próximos dias, também está prevista a inauguração da escola "Sônia Menezes Pizzo", no Jardim Adelinha.
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