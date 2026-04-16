18 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EDUCAÇÃO

Prefeitura de Franca inaugura nova escola no Jardim São José

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
A EMEB Wilson Scarabucci Teixeira, localizada no bairro São José, localizada na rua Continentino Jacinto da Silva, 1931
A EMEB Wilson Scarabucci Teixeira, localizada no bairro São José, localizada na rua Continentino Jacinto da Silva, 1931

A Prefeitura de Franca inaugurou nesta quinta-feira, 16, mais uma unidade da rede municipal de ensino. A EMEB "Wilson Scarabucci Teixeira", localizada no bairro São José, foi entregue oficialmente em cerimônia na escola localizada na rua Continentino Jacinto da Silva, 1.931.

A nova escola foi projetada com estrutura moderna voltada ao desenvolvimento pedagógico dos alunos. Ao todo, são sete salas de aula, com capacidade para atender cerca de 130 estudantes. O espaço conta ainda com dois refeitórios, parque infantil, quadra descoberta e ambientes integrados para professores, direção e coordenação.

A unidade também dispõe de salas específicas para atendimento pedagógico e suporte educacional, incluindo espaços destinados a orientador educacional, assistente social, psicólogo e secretaria.

Homenagem

O nome da escola é uma homenagem ao professor Wilson Scarabucci Teixeira, nascido em Franca em 12 de abril de 1924. Com formação em contabilidade, magistério e direito, ele construiu uma trajetória de mais de 35 anos na educação, atuando como professor e diretor. É lembrado como uma referência ética no ensino da cidade.

Ampliação da rede

A entrega da nova unidade faz parte do plano de expansão da rede municipal. Recentemente, a Prefeitura também inaugurou a escola "Nadeide Scarabucci", na Vila São Sebastião, e a creche "Maria Aparecida Corrêa Borges", no Jardim Piratininga II, que já atende 138 crianças.

Nos próximos dias, também está prevista a inauguração da escola "Sônia Menezes Pizzo", no Jardim Adelinha.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários