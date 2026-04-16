A Prefeitura de Franca inaugurou nesta quinta-feira, 16, mais uma unidade da rede municipal de ensino. A EMEB "Wilson Scarabucci Teixeira", localizada no bairro São José, foi entregue oficialmente em cerimônia na escola localizada na rua Continentino Jacinto da Silva, 1.931.

A nova escola foi projetada com estrutura moderna voltada ao desenvolvimento pedagógico dos alunos. Ao todo, são sete salas de aula, com capacidade para atender cerca de 130 estudantes. O espaço conta ainda com dois refeitórios, parque infantil, quadra descoberta e ambientes integrados para professores, direção e coordenação.

A unidade também dispõe de salas específicas para atendimento pedagógico e suporte educacional, incluindo espaços destinados a orientador educacional, assistente social, psicólogo e secretaria.

Homenagem